Який вигляд мають траси Олімпіади-2022 і що треба зробити Україні (фантастичні фото)

Четвертого лютого візьмуть старт зимові Ігри-2022

Олімпійське селище, де мешкатимуть учасники Олімпіади в Пекіні, вже приймає гостей. 25 січня там туди прибув і перший рейс з України. Відкриття відбудеться в Пекіні на знаменитому «Пташиному гнізді» вже четвертого лютого. До цього часу спортсмени мають пройти адаптацію і випробувати траси. Адже, крім китайців, на них ще ніхто не їздив.

Цікаво подивитися на об’єкти й з боку перспективи висунення Україною заявки на проведення зимових Ігор-2032. Поки що в Буковелі добудовують біатлонний стадіон, решта об’єктів ще навіть не в проектах. Про готелі ми не нагадуємо, адже Олімпіада в Пекіні через коронавірус пройде без глядачів.

Нагадаємо, Олімпійське селище розбите на три частини – по видам спорту і, відповідно, аренам, на яких проходитимуть змагання. Спортсмени поведуть боротьбу за медалі в Пекіні, Яньціні та Чжанцзякоу.

У Пекіні є три тренувальні центри, а більшість стадіонів, 11 з 12, були побудовані ще до літньої Олімпіади 2008 року і переоснащені до Ігор-2022. Змагання приймуть сім з них.

У «Пташиному гнізді» відбудеться відкриття і закриття Олімпіади.

Майданчик для керлінгу зробили на місці басейну, де 2008-го змагалися плавці.

Чоловічий хокейний турнір відбудеться в місцевому Палаці спорту. Раніше тут олімпійські нагороди виборювали спортивні гімнасти, стрибуни на батуті, та гандболісти.

Хокеїстки-жінки поведуть боротьбу за медалі в центрі «Укесон», де 2008-го розігрували нагороди баскетболісти.

Ще один Палац спорту Пекіна прийме фігуристів і шорт-треківців. Раніше він був пристосований для волейболістів.

На Національному стадіоні 14 років тому медалі розігрували стрільці і хокеїсти на траві. 2022-го тут змагатимуться ковзанярі.

Трамплін «Біг-ейр Шоген» спеціально збудували до Олімпіади. Це перший постійний трамплін для біг-ейру у світі. Примітно, що його побудували на даху сталеливарного заводу.

Бобслеїсти змагатимуться в Яньціні. Це – 75 кв від Пекіна, – як від Києва до Ковалівки. Тут розташований найпопулярніший у туристів відрізок Великої китайської стіни Бадалін.

У гірськолижному центрі сім трас з перепадом висот до 900 метрів.

Санно-бобслейний центр став першим таким у Китаї та третім в Азії.

На курорті Чжанцзякоу поведуть боротьбу біатлоністи і лижники. Раніше тут змагання не проводилися, в горах гуляють вітри, тож сенсацій, будемо сподіватися, й з боку українців, вистачатиме. Тут стартуватимуть і двоборці. На трамплін до Пекіна вони, звичайно, їздити не будуть. Тут побудували окремий центр. Хоча якби й була потреба «злітати» до столиці, то на потягу 180 км, які відділяють Пекін з Чжанцзякоу, подорож займе близько години.