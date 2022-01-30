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    «Солодка булочка». Зінченко показав своє миле маля

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    Олександр Зінченко і Влада Седан - «Солодка булочка». Зінченко показав своє миле маля
    Олександр Зінченко і Влада Седан
    фото з відкритих джерел

    Футболіст «Манчестер Сіті» порадував прихильників світлиною з донькою

    Захисник «Манчестер Сіті» і збірної України Олександр Зінченко показав свою доньку Єву, якій виповнилося пів року. Дівчинка позує в тата на руках і самостійно повзає на роялі.

    «Моя», – підписав фото 25-річний футболіст.

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    Підписники Зінченка в захваті від фото. «Папина солоденька булочка» - коментують світлину прихильники футболіста.

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    Зінченко одружений на журналістці Владі Седан.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
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    «Солодка булочка». Зінченко показав своє миле маля