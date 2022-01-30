«Солодка булочка». Зінченко показав своє миле маля
Олександр Зінченко і Влада Седан
фото з відкритих джерел
Футболіст «Манчестер Сіті» порадував прихильників світлиною з донькою
Захисник «Манчестер Сіті» і збірної України Олександр Зінченко показав свою доньку Єву, якій виповнилося пів року. Дівчинка позує в тата на руках і самостійно повзає на роялі.
«Моя», – підписав фото 25-річний футболіст.
Підписники Зінченка в захваті від фото. «Папина солоденька булочка» - коментують світлину прихильники футболіста.
Зінченко одружений на журналістці Владі Седан.