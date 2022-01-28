Роналду поставив Дубай на вуха з привітанням мами своїх дітей

Футболіст замовив портрет коханої на найбільшому хмарочосі в світі

Кріштіану Роналду влаштував своїй коханій Джорджіні Родрігес незабутній день народження. У день її 28-річчя на неї чекало багато фантастичних сюрпризів.

Кріштіану, Джина та всі діти футболіста зараз відпочивають у Дубаї. Саме там, у фантастичному місті мільярдерів, хмарочосів, технологій та краси, на іменинницю чекали незабутні враження.

Щоб привітати Джину, Кріштіану не просто влаштував милий святковий сніданок на пляжі, підніс величезний оберемок троянд, організував урочисту вечерю та іменний торт. Він орендував фасад найвищого хмарочоса у світі Burj Khalifa, щоб показати зворушливий відеоролик, присвячений іменинниці. Ось як це було.