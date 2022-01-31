Усик повернувся у футбол

Чемпіон світу з боксу зіграє за житомирське «Полісся»

Житомирське «Полісся» заявило чемпіона світу з боксу Олександра Усика на зимовий турнір з футболу. Команда, яку тренує колишній динамівець Києва Юрій Калитвинцев, візьме участь у турнірі на тренувальних зборах у Туреччині.

Клуб вже опублікував у соціальних мережах ролик за участі боксера.

«Любі друзі! Моє ім'я Олександр Усик, і я дебютую за «Полісся» Житомир із першої ліги. Третього лютого я дебютую за цю команду у Туреччині на турнірі Winter Cup. Поїхали! Всім бокс, а потім футбол!» – наводить слова боксера zbirna.24tv.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ФК «Полісся» (Житомир) (@fcpolissya)

Winter Cup-2022 – це турнір для українських клубів, який організовують телеканали Футбол 1/2/3. Його учасниками будуть «Полісся», «Металіст», «Чорноморець» та «Верес». 3 лютого житомиряни зіграють проти команди з Рівного.

Усик раніше займався футболом в спортивній школі сімферопольської «Таврії».