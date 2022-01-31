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    Усик повернувся у футбол

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    Олександр Усик зіграє у футбол - Усик повернувся у футбол
    Олександр Усик зіграє у футбол
    фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу з боксу зіграє за житомирське «Полісся»

    Житомирське «Полісся» заявило чемпіона світу з боксу Олександра Усика на зимовий турнір з футболу. Команда, яку тренує колишній динамівець Києва Юрій Калитвинцев, візьме участь у турнірі на тренувальних зборах у Туреччині.

    Клуб вже опублікував у соціальних мережах ролик за участі боксера.

    «Любі друзі! Моє ім'я Олександр Усик, і я дебютую за «Полісся» Житомир із першої ліги. Третього лютого я дебютую за цю команду у Туреччині на турнірі Winter Cup. Поїхали! Всім бокс, а потім футбол!» – наводить слова боксера zbirna.24tv.

    Winter Cup-2022 – це турнір для українських клубів, який організовують телеканали Футбол 1/2/3. Його учасниками будуть «Полісся», «Металіст», «Чорноморець» та «Верес». 3 лютого житомиряни зіграють проти команди з Рівного.

    Усик раніше займався футболом в спортивній школі сімферопольської «Таврії».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ бокс Олександр Усик
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    Усик повернувся у футбол