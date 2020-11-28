«Динамо» виграло в третьої команди чемпіонату і зміцнило лідерство (відео)

Команда Мірчі Луческу вирішила долю гри в першому таймі

Команда київського «Динамо» перемогла з рахунком 2:0 «Ворсклу» в матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги.

Перемогу команді містера Луческу принесли два першотаймових голи у виконанні Віктора Циганкова на 14-й і Беньяміна Вербіча на 36-й хвилинах.

1:0 - Віктор Циганков

2:0 - Беньямін Вербіч

Додамо, що на 82-й хвилині вилучення в складі динамівців отримав центральний оборонець Ілля Забарний. Правда, полтавці залишалися в більшості всього вісім хвилин, до вилучення Ібрагіма Кане на 90-й хвилині.

Завдяки цій перемозі «Динамо» зміцнило лідерство в чемпіонаті. У киян 26 очок, тоді як у «Шахтаря» - 20. Правда, донеччани свій матч 11-го туру ще зіграють. Починаючи з 19:30 вони зустрічатимуться з СК «Дніпром-1». «Ворскла» з 19-ма очками залишилася третьою.