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    «Динамо» виграло в третьої команди чемпіонату і зміцнило лідерство (відео)

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    Перемогу киянам забезпечили голи дуету Беньямін Вербіч - Віктор Циганков - «Динамо» виграло в третьої команди чемпіонату і зміцнило лідерство (відео)
    Перемогу киянам забезпечили голи дуету Беньямін Вербіч - Віктор Циганков
    Світлина - UA-Футбол

    Команда Мірчі Луческу вирішила долю гри в першому таймі

    Команда київського «Динамо» перемогла з рахунком 2:0 «Ворсклу» в матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги. 

    Перемогу команді містера Луческу принесли два першотаймових голи у виконанні Віктора Циганкова на 14-й і Беньяміна Вербіча на 36-й хвилинах.

    1:0 - Віктор Циганков

    2:0 - Беньямін Вербіч

    Додамо, що на 82-й хвилині вилучення в складі динамівців отримав центральний оборонець Ілля Забарний. Правда, полтавці залишалися в більшості всього вісім хвилин, до вилучення Ібрагіма Кане на 90-й хвилині.

    Завдяки цій перемозі «Динамо» зміцнило лідерство в чемпіонаті. У киян 26 очок, тоді як у «Шахтаря» - 20. Правда, донеччани свій матч 11-го туру ще зіграють. Починаючи з 19:30 вони зустрічатимуться з СК «Дніпром-1». «Ворскла» з 19-ма очками залишилася третьою.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Ворскла Віктор Циганков Мірча Луческу Беньямін Вербіч Ібрагім Кане Ілля Забарний
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