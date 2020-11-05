Ліга чемпіонів: сенсаційне фіаско «ПСЖ», камбек «Севільї» у меншості і решта матчів середи (відео)

Завершення третього туру подарувало вдосталь несподіванок

У середу, 4 листопада, відбулася друга половина матчів третього туру групового турніру Ліги чемпіонів. Ігровий день був сповнений несподіванок. Одна з них відбулася у Стамбулі, де місцевий «Башакшехір» переміг «Манчестер Юнайтед».

Не менш сенсаційним можна назвати результат матчу «Ляйпціґ» - «ПСЖ». Німці здобули вольову перемогу за умови, що до 16-ї хвилини французький клуб вів 1:0 і не реалізував пенальті. Цікаво, що гру «ПСЖ» завершував удев’ятьох: за два попередження спершу на 69-й хвилині був вилучений Ідрісса Ґуйє, а на п’ятій компенсованій – Преснель Кімпембе.

Також сенсацією пахло в Севільї, де чинний переможець Ліги Європи поступався в першому таймі 0:2 «Краснодару» та ще й весь другий тайм після вилучення Хесуса Наваса грав у меншості. Проте андалусцям вдався камбек. Після дублю Юссефа Ен Насирі вони перемогли 3:2.

«Челсі» (Лондон, Англія) – «Ренн» (Франція) – 3:0

Голи: 1:0 – Тімо Вернер (10, з пенальті). 2:0 – Тімо Вернер (41, з пенальті). 3:0 – Теммі Абрагам (50)

«Севілья» (Іспанія) – «Краснодар» (РФ) – 3:2

Голи: 0:1 – Маґомед-Шапі Сулейманов (17). 0:2 – Маркус Берґ (21, з пенальті). 1:2 – Іван Ракітіч (42). 2:2 – Юссеф Ен Насирі (69). 3:2 – Юссеф Ен Насирі (72)

Становище команд у групі Е: «Челсі» - 7, «Севілья» - 7, «Краснодар» - 1, «Ренн» - 1

«Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – «Лаціо» (Рим, Італія) – 1:1

Голи: 1:0 – Алєксандр Єрохін (32). 1:1 – Феліпе Кайседо (82)

«Брюґґе» (Бельгія) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 0:3

Голи: 0:1 – Торґен Азар (14). 0:2 – Ерлінґ Голлан (18). 0:3 – Ерлінґ Голлан (32)

Становище команд у групі F: «Боруссія» Д – 6, «Лаціо» - 5, «Брюґґе» - 4, «Зеніт» - 1

«Барселона» (Іспанія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 2:1

«Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – «Ювентус» (Турин, Італія) – 1:4

Голи: 0:1 – Альваро Мората (7). 0:2 – Альваро Мората (60). 0:3 – Пауло Дібала (73). 0:4 – Лаша Двалі (81, автогол). 1:4 – Франк Болі (90)

Становище команд у групі G: «Барселона» - 9, «Ювентус» - 6, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1

«Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 2:1

«Ляйпціґ» (Німеччина) – «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – 2:1

Голи: 0:1 – Анхель Ді Марія (6). 1:1 – Крістофер Нкунку (42). 2:1 – Еміль Форсберґ (57, з пенальті)

На 16-й хвилині Анхель Ді Марія («ПСЖ») не реалізував пенальті

Становище команд у групі Н: «Манчестер Юнайтед» - 6, «Ляйпціґ» - 6, «ПСЖ» - 3, «Істамбул Башакшехір» - 3

Матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів відбудуться через три тижні, після клубного антракту, відведеного на матчі національних збірних.