«Барселона» без Мессі розгромила в Києві «Динамо» (відео)

Віцечемпіони України вже втратили навіть теоретичні шанси на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» зазнало третьої в чотирьох матчах поразки в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Щойно в Києві підопічні Мірчі Луческу поступилися «Барселоні», яка приїхала до Києва без Ліонеля Мессі.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Барселона» (Іспанія) – 0:4

Голи: 0:1 – Сержіньо Дест (52). 0:2 – Мартін Брайтвайт (57). 0:3 – Мартін Брайтвайт (70, з пенальті). 0:4 - Ґрізманн (90+2)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (Денис Попов, 59) – Володимир Шепелєв (Белуце, 83), Буяльський (к), Гармаш (Олександр Андрієвський, 59) – Шапаренко (Леднєв, 72), Вербіч, Карлос Де Пена (Супряга, 72). Тренер – Мірча Луческу

«Барселона»: Тер Штеґен – Дест, Мінґеса, Ленґле (Хорді Альба, 66), Фірпо – П’яніч (Рікард Пуч, 65), Аленья – Трінькао, Феліпе Коутіньо (Ґрізманн, 65), Педрі (Матеус Фернандес, 73) – Мартін Брайтвайт. Тренер – Рональд Куман

Судді: Матей Юґ – Матей Жуніч, Роберт Вукан (усі – Словенія)

Попередження: Денис Попов (69) – П’яніч (16)

24 листопада. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

Перша половина зустрічі була доволі рівною. Можливо, навіть гостріше в атаці діяли динамівці. Проте після безгольового першого тайму на початку другого «Барселона» розставила все по місцях. Сержіньо Дест, увірвавшись до карного майданчика справа, фактично вихопив м’яч з ніг свого партнера за командою Мартіна Брайтвайта і влучно пробив у дальній кут – 0:1.

А ще через п’ять хвилин каталонці зняли питання про переможця. Після подачі кутового справа Оскар Мінґеса головою підрізав м’яч у район дальньої стійки, а Брайтвайт вразив уже порожні ворота – 0:2.

До розгромного рахунок «Барса» довела після того, як Денис Попов підштовхнув у власному карному майданчику в спину Брайтвайта. Сам постраждалий з одинадцятиметрової позначки пробив влучно – 0:3.

Остаточний підсумок уже в компенсонавиний арбітром час встановив Антуан Ґрізманн - 0:4.

В іншому матчі квартету італійський «Ювентус» переміг угорський «Ференцварош» Сергія Реброва. Причому гості зусиллями албанця Мирто Узуні на 16-й хвилині відкрили рахунок. Відіграв цей гол на 35-й хвилині Кріштіану Роналду, а переможний гол туринці зусиллями Альваро Морати провели на другій компенсованій хвилині - 2:1. Зауважимо, що в складі гостей вийшов в основі і провів 70 хвилин вінґер збірної України Олександр Зубков. Інший українець угорського клубу Ігор Харатін відсидів матч у резерві.

Таким чином, «Барселона» і «Ювентус» вийшли в 1/8 фіналу достроково. У каталонців наразі максимальна кількість очок – 12. У туринців на три пункти менше. «Динамо» із «Ференцварошем» мають по очку і боротимуться в заключних турах за третє місце, яке навесні дасть змогу продовжити виступи в Лізі Європи.

Через тиждень, 2 грудня, «Динамо» гратиме на виїзді з «Ювентусом». «Барселона» натомість поїде в гості до «Ференцвароша».