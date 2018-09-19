«Динамо» й «Астану» у матчі Ліги Європи у Києві розсудять турецькі арбітри
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Головним рефері буде Халіз Озкая
Комітет арбітрів УЄФА оприлюднив суддівські призначення на матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи.
На поєдинку між «Динамо» й «Астаною» буде працювати бригада арбітрів із Туреччини на чолі з Халізом Озкаєю, інформує офіційний сайт київського клубу.
38-річний рефері проживає у місті Кютах'я, став арбітром ФІФА у 2009 році.
Одного разу перетинався і з «Динамо» на європейській арені – у сезоні-2013/14 кияни вдома перемогли швейцарський «Тун» (3:0) у груповому турнірі Ліги Європи.
Асистенти арбітра – Сейхун Сесігюзель і Хакан Ємішкен.
Додаткові асистенти арбітра – Алі Палабійїк та Алпер Улусой.
Четвертий арбітр – Керем Ерсой. Суддівський спостерігач – Єнс Ларсен (Данія).
Делегат УЄФА – Тейво Холопайнен (Фінляндія).
Нагадаємо, що матч «Динамо» – «Астана» (Казахстан) пройде у четвер, 20 вересня, у Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 19:55.