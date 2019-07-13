«Динамо» зіграло внічию з англійцями після того, як воротар відбив пенальті (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Динамо» і «Брентфорд» зіграли внічию ФК «Динамо»

Кияни провели свій п'ятий матч на зборах

Київські динамівці провели у суботу свій п'ятий контрольний футбольний матч на тренувальному зборі в Австрії.

На стадіоні міста Єнбах віце-чемпіони України зіграли внічию (0:0) з лондонським клубом «Брентфорд», який виступає у Чемпіоншипі, другому за силою англійському футбольному дивізіоні.

На сьомій хвилині поєдинку голкіпер «Динамо» Георгій Бущан парирував пенальті, який виконував атакувальний хавбек «Брентфорда» Емільяно Герконклес.

«Динамо» (Київ, Україна) — «Брентфорд» (Англія) — 0:0

На 7-й хвилині Герконклес не реалізував пенальті (воротар)

«Динамо»: Бущан (Денис Бойко, 46), Мохаммед Кадірі (Сергій Сидорчук, 46), Шепелєв (Гармаш, 74), Карлос де Пена, Олександр Караваєв (Георгій Цитаїшвілі, 62), Бурда, Буяльський (к), Артем Шабанов (Піваріч, 68), Беседін, Денис Попов, Кендзьора

«Брентфорд» (стартовий склад): Райя, Делсґуд, Генрі, Рачіч, Джонсон, Піннок, Канос, Дасілва, Воткінс, Герконклес, Ґуннарссон

У попередній зустрічі футболісти «Динамо» разгромили австрійський «Цирль» (5:0). До цього підопічні Олександра Хацкевича перемогли австрійський «Ваккер» (3:0), а також зіграли внічию з румунським клубом «Ботошань» (1:1) та грецьким «Олімпіакосом» (1:1).

Завтра, 14 липня, «Динамо» зіграє контрольний поєдинок проти австрійської команди «Швац» (початок о 14:30) і повернется до Києва.

Офіційний сезон «Динамо» розпочне 28 липня. В Одесі біло-сині розіграють Суперкубок України з донецьким «Шахтарем».