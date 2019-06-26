  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Четвертий футбольний клуб веде переговори з «2+2» про трансляції

    • Розсилка
    Прем'єр-ліга України - Четвертий футбольний клуб веде переговори з «2+2» про трансляції
    Прем'єр-ліга України
    ua-football.com

    Футбольні клуби Прем’єр-ліги України не домовилися про єдиний телевізійний пул

    Четвертий футбольний клуб Прем’єр-ліги України веде переговори з каналом «2+2» про трансляції матчів українського чемпіонату. Про це повідомив оглядач каналу «2+2» Ігор Циганик в онлайн шоу «Циганик LIVE». Втім назву клубу він не став розкривати.

    Раніше про стало відомо про домовленість щодо трансляцій матчів чемпіонату України за участі «Динамо», «Зорі» та «Дніпра-1» каналом «2+2».

    Клуби Прем'єр-ліги так і не змогли домовитися та завершити тендер з єдиного телевізійного пулу.  

     Читайте також: Коломойський-style: результат виборів ставить під загрозу існування Прем'єр-ліги
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Ігор Циганик ФК «Дніпро-1»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ