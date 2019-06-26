Четвертий футбольний клуб веде переговори з «2+2» про трансляції



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Прем'єр-ліга України ua-football.com

Футбольні клуби Прем’єр-ліги України не домовилися про єдиний телевізійний пул

Четвертий футбольний клуб Прем’єр-ліги України веде переговори з каналом «2+2» про трансляції матчів українського чемпіонату. Про це повідомив оглядач каналу «2+2» Ігор Циганик в онлайн шоу «Циганик LIVE». Втім назву клубу він не став розкривати.

Раніше про стало відомо про домовленість щодо трансляцій матчів чемпіонату України за участі «Динамо», «Зорі» та «Дніпра-1» каналом «2+2».

Клуби Прем'єр-ліги так і не змогли домовитися та завершити тендер з єдиного телевізійного пулу.