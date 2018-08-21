Дівоча збірна України перемогла Боснію і Герцеговину на Чемпіонаті Європи U-16



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Жіноча збірна України U-16. Фото: ФБУ

Заключна десятихвилинка матчу в Подгориці стала лише формальністю

Команда Валерія Жартуна відіграла свій четвертий матч на європейській першості.

Слідом за перемогою над Албанією два дні тому українські дівчата здолали ще одну балканську країну - Боснію і Герцеговину, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Юні баскетболістки майже на рівних відіграли першу половину зустрічі - в активі українок перед великою перервою було лише вісім балів переваги. Проте в третій десятихвилинці наші співвітчизниці практично знищили суперниць - українки здійснили неймовірний ривок та перемогли 30:8.

Заключна десятихвилинка матчу в Подгориці стала лише формальністю. 60:38 - впевнена перемога жовто-синіх.

Кращою в українок вкотре стала Анастасія Ковтун, в активі якої шість очок та 14 підбирань.

Снайперські якості також продемонструвала Лідія Джус - на рахунку збірниці 16 очок та дев'ять підбирань.

Свій наступний матч наша збірна зіграє 21-го серпня о 21:30 проти лідера групи - команди Фінляндії.

Чемпіонат Європи U-16

Жінки. Дивізіон В

Група D

Україна – Боснія і Герцеговина 60:38 (12:6. 8:6,30:8, 10:18)