  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дівоча збірна України перемогла Боснію і Герцеговину на Чемпіонаті Європи U-16

    • Розсилка
    Жіноча збірна України U-16. Фото: ФБУ - Дівоча збірна України перемогла Боснію і Герцеговину на Чемпіонаті Європи U-16
    Жіноча збірна України U-16. Фото: ФБУ

    Заключна десятихвилинка матчу в Подгориці стала лише формальністю

    Команда Валерія Жартуна відіграла свій четвертий матч на європейській першості.

    Слідом за перемогою над Албанією два дні тому українські дівчата здолали ще одну балканську країну - Боснію і Герцеговину, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Юні баскетболістки майже на рівних відіграли першу половину зустрічі - в активі українок перед великою перервою було лише вісім балів переваги. Проте в третій десятихвилинці наші співвітчизниці практично знищили суперниць - українки здійснили неймовірний ривок та перемогли 30:8.

    Заключна десятихвилинка матчу в Подгориці стала лише формальністю. 60:38 - впевнена перемога жовто-синіх. 

    Кращою в українок вкотре стала Анастасія Ковтун, в активі якої шість очок та 14 підбирань.

    Снайперські якості також продемонструвала Лідія Джус - на рахунку збірниці 16 очок та дев'ять підбирань. 

    Свій наступний матч наша збірна зіграє 21-го серпня о 21:30 проти лідера групи - команди Фінляндії.

    Чемпіонат Європи U-16

    Жінки. Дивізіон В

    Група D

    Україна – Боснія і Герцеговина 60:38 (12:6. 8:6,30:8, 10:18)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ