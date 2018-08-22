Дівоча збірна України U-16 не змогла пробитися у чвертьфінал чемпіонату Європи з баскетболу



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Фото: ФБУ

Наша команда втратила шанси на підвищення в класі

Збірна України поступилася команді Фінляндії і втратила шанси на підвищення в класі.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Збірна України не надто впевнено розпочала матч, але зуміла майже наздогнати суперниць під кінець першої чверті, скоротивши відставання до одного бала. Але у другій десятихвилинці фінські баскетболістки зуміли оформити ривок, завдяки якому отримали солідну двозначну перевагу.

Наші суперниці краще атакували з гри - як з середньої, так і з дальньої відстані, мали перевагу на щитах та менше втрачали м’яча, завершивши першу половину з гандикапом у 20 очок. Наші дівчата так і не зуміли знайти свою гру в атаці у першій половині поєдинку.

На жаль, у другій половині наші суперниці домінували на майданчику і вже з перших хвилин третьої чверті почали збільшувати відрив, який в підсумку сягнув 42 очок. 26 втрат, 23% реалізації кидків з гри та лише два асисти на команду за всю гру не дозволили українкам нав’язати боротьбу лідеру групи у другій половині матчу - 35:77.

Тож збірна України з трьома перемогами у п'яти матчах посіла третє місце у групі і не зуміла пробитися у чвертьфінал чемпіонату Європи, втративши шанси на підвищення у класі.

Свій наступний поєдинок підопічні Валерія Жартуна проведуть вже в межах міні-турніру за 9-16 місця проти команди Швейцарії у четвер 23 серпня о 17:00.

Чемпіонат Європи. Жінки. U-16

Дивізіон В. Груповий раунд, 5-й тур

Україна - Фінляндія 35:77 (11:12, 7:26, 11:22, 6:17)

Україна: Кіба 9 + 3 підбирання - 3 втрати, Іванюк 8, Ковтун 7 + 17 підбирань - 3 втрати, Кучерьонок 6 - 5 втрат, Джус 0 - старт, Ящук 4 + 3 підбирання - 4 втрати, Ростоцька 1, Черкаська 0 + 2 перехоплення, Дубнюк 0



