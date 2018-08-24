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    Дівоча збірна України (U-16) з баскетболу розгромила швейцарок на чемпіонаті Європи

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    Фото взяте з ФБУ - Дівоча збірна України (U-16) з баскетболу розгромила швейцарок на чемпіонаті Європи
    Фото взяте з ФБУ

    Українки продовжують боротьбу за дев'яте місце

    Жіноча збірна України віком до 16-ти років здобула перемогу у першому матчі міні-турніру за 9-16 місця на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.

    Команда Валерія Жартуна з рахунком 73:35 розгромила збірну Швейцарії, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Українські дівчата контролювали хід гри протягом усього матчу, отримавши більш ніж переконливу перевагу ще у першій половині, яку виграли з рахунком 34:8, після чого у другій довели матч до логічного завершення.

    Найкращою у цьому матчі у складі команди Валерія Жартуна стала Анастасія Кучерьонок, яка до 18 очок додала 5 підбирань, 5 передач та 5 перехоплень (РЕ -22).

    Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу

    Дівчата U-16

    Матч за 9-16 місця

    Україна - Швейцарія 73:35 (18:4, 16:4, 20:14, 19:13)

    Свій наступний матч на турнірі українська збірна зіграє 24 серпня о 21:30 проти команди, яка переможе у парі Чорногорія – Словаччина.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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