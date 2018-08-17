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    Дівоча збірна України (U-16) з перемоги стартувала на баскетбольній першості Європи

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    Фото ФБУ - Дівоча збірна України (U-16) з перемоги стартувала на баскетбольній першості Європи
    Фото ФБУ

    Українки виграли у норвежок

    Жіноча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Норвегії у стартовому поєдинку чемпіонату Європи з баскетболу.

    Перша половина матчу склалася для української команди не найкращим чином, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    На майданчику в основному йшла рівна боротьба. Однак суперниці все ж вибороли чотири очки переваги на велику перерву.

    Та у третій чверті ситуація змінилася. Українки впевнено пішли вперед і в підсумку змінили рахунок уже на свою користь.

    У заключній чверті українські дівчата не дозволили норвежкам позбавити себе стартової перемоги.

    Найкращою у команді стала Владислава Кіба – 23 очка, 9 підбирань. Анастасія Ковтун набрала 8 очок та 18 підбирань. 16 очок та 8 підбирань у здобутку Лідії Джус.

    У наступному матчі «синьо-жовті» зіграють 17 серпня проти Білорусі.

    Чемпіонат Європи 2018 року з футболу

    Жінки U-16

    Дивізіон В

    Норвегія – Україна – 53:60 (12:9, 15:14, 8:20, 18:17)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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