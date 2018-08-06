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    Дівоча збірна України U-16 зіграла спаринги в Румунії

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    Дівоча збірна України U-16 з баскетболу - Дівоча збірна України U-16 зіграла спаринги в Румунії
    Дівоча збірна України U-16 з баскетболу

    Один матч українки програли, однак у другому здобули перемогу

    Жіноча кадетська збірна України U-16 зіграла в Румунії два контрольні поєдинки в ході підготовки до чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    У першому матчі команда Валерія Жартуна посупилася господарям – 44:64.

    У другому матчі наші дівчата відігралися – 55:51.

    Чемпіонат Європи (U-16 жінки, Дивізіон В) відбудеться з 16 по 25 серпня у столиці
    Чорногорії Подгориці.
    Українки гратимуть у групі D разом зі збірними Фінляндії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Норвегії, Албанії.

    Жіночі збірні U-16 з баскетболу

    Контрольні матчі

    Румунія – Україна 64:44 (13:8, 25:13, 17:16, 12:6)

    Румунія – Україна 50:51 (11:6, 7:19, 13:13, 19:13)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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