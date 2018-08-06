Дівоча збірна України U-16 зіграла спаринги в Румунії



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Дівоча збірна України U-16 з баскетболу

Один матч українки програли, однак у другому здобули перемогу

Жіноча кадетська збірна України U-16 зіграла в Румунії два контрольні поєдинки в ході підготовки до чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У першому матчі команда Валерія Жартуна посупилася господарям – 44:64.

У другому матчі наші дівчата відігралися – 55:51.

Чемпіонат Європи (U-16 жінки, Дивізіон В) відбудеться з 16 по 25 серпня у столиці

Чорногорії Подгориці.

Українки гратимуть у групі D разом зі збірними Фінляндії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Норвегії, Албанії.