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Дівоча збірна України з футболу дізналася суперників у відбірному раунді Євро-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дівоча збірна України з футболу дізналася суперників у відбірному раунді Євро-2026
Збірна України потрапила до групи А6

України гратиме разом із командами Австрії, Швейцарії та Румунії

Сьогодні, 5 червня, у Ньйоні відбулася церемонія жеребкування першого відбірного раунду чемпіонату Європи-2026 серед дівчат до 17 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Дівоча збірна України WU-17 виступатиме у Лізі А серед 28 команд, серед яких чинні чемпіонки Європи, збірна Нідерландів, та сім команд, які перейшли з Ліги B за підсумками другого раунду Євро-2025 (WU-17).

У процесі жеребкування учасників було розбито на сім груп. У кожній групі буде проведено міні-турнір на полі однієї з команд квартету. Збірні, які посядуть останні місця, продовжать сезон у другому раунді Ліги В. Посів учасників перед другим раундом відбору Євро-2026 (WU-17) залежатиме від того, які місця у своїх групах займуть команди у першому раунді.

Збірна України волею жереба потрапила до групи А6, разом із командами Австрії, Швейцарії та Румунії. Господар міні-турніру у нашій групі визначиться пізніше.

Перший відбірний раунд Євро-2026 (WU-17)

  • Група А1: Іспанія, Португалія, Угорщина, Болгарія.
  • Група А2: Франція, Бельгія, Німеччина, Ірландія.
  • Група А3: Нідерланди, Чехія, Словаччина, Андорра.
  • Група А4: Польща, Шотландія, Англія, Чорногорія. 
  • Група А5: Італія, Фінляндія, Хорватія, Північна Македонія.
  • Група А6: Австрія, Швейцарія, Україна, Румунія.
  • Група А7: Норвегія, Данія, Сербія, Білорусь.

Жеребкування другого раунду відбору Євро-2026 (WU-17) відбудеться 11 грудня. Матчі цього етапу триватимуть до 25 березня 2026 року. За його підсумками визначаться сім збірних, які складуть компанію Північній Ірландії у фінальній стадії турніру, що пройде з 3-го по 16 травня 2026 року.

Нагадаємо, 3 червня жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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