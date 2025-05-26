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У Ліверпулі авто влетіло в натовп футбольних фанатів: щонайменше 17 постраждалих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Ліверпулі авто влетіло в натовп футбольних фанатів: щонайменше 17 постраждалих
Поліція оточила периметр події. Триває розслідування
скриншот з прямої трансляції

Футбольні фанати були розлючені та хотіли влаштувати самосуд над водієм

У Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп вболівальників. Внаслідок цього постраждали щонайменше 17 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Подія сталась під час святкування перемоги футбольного клубу «Ліверпуль» в англійській Прем'єр-лізі, автомобіль в'їхав у натовп вболівальників у центрі міста, на вулиці Вотер-стріт.

Правоохоронці затримали 53-річного чоловіка на місці інциденту. За повідомленням поліції, автомобіль зупинився після наїзду, і підозрюваного було негайно взято під варту.

Згідно з опублікованим відео, видно як автомобіль на великій швидкості врізається в натовп вболівальників, які святкували перемогу команди. Свідки повідомляють, що водій кілька разів намагався наїхати на людей, перш ніж його зупинили.

Тоді ж розлючені вболівальники хотіли самостійно розібратись з порушником, але поліція втрутилась та ледь втримала натовп футбольних фанів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав інцидент «жахливим» і подякував поліції та службам екстреної допомоги за швидку реакцію.

«Сцени в Ліверпулі жахливі – мої думки з усіма постраждалими та тими, кого це торкнулося. Дякую поліції та службам екстреного реагування за оперативні та невпинні дії внаслідок цього шокуючого інциденту. Мене тримають у курсі подій, і прошу надати поліції простір, необхідний для проведення розслідування», – зазначив Стармер.

Нагадаємо, подібна подія сталась нещодавно у Барселоні. Перед матчем Ла Ліги між «Барселоною» та «Еспаньйолом» автомобіль врізався у натовп вболівальників біля стадіону RCDE, внаслідок чого постраждали щонайменше 13 осіб.

Інцидент стався за кілька хвилин до початку гри. За попередніми даними білий Peugeot 208 спершу наїхав на жінку, тоді вболівальники оточнили автівку та почали її трощити.

Після цього авто почало прискорювати рух, швидко рушивши вперед. Внаслідок цього під колеса потрапили вболівальники. Загалом постраждали щонайменше 13 осіб.

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Теги: фанати розслідування поліція Ліверпуль Кір Стармер НОВИНИ ФУТБОЛУ

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