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Стало відомо, за який футбольний клуб вболіває новий Папа Римський

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стало відомо, за який футбольний клуб вболіває новий Папа Римський
Лев XIV є вболівальником «Роми»

Лев XIV є великим шанувальником спорту

Новий папа римський Лев XIV виявився вболівальником «Роми», у складі якої грає українець Артем Довбик. Про це повідомляє «Главком».

«Він любить спорт. Він великий уболівальник «Роми». Я розмовляв з ним після матчу «Рома» – «Фіорентина». Він жартома сказав мені: «Перемога «Роми» – це перше диво Франциска після смерті», – розповів душпастир Джузеппе Пагано.

За його словами, він навчався разом із понтифіком у 1983 році у Римі. Також пізніше вони працювали разом у столиці Італії.

«З ним швидко встановлюються відносини взаємної довіри. Коли ми разом подорожували, нам також було весело. Він людина, яка хоче вчитися, цікавиться різними речами», – розповів Пагано.

Він також додав, що у нового Папа Римського є багато хобі. Зокрема, він любить водити машину.

Нагадаємо, новий Папа Римський американський кардинал Роберт Прево розповів, що вважає себе тенісистом-аматором.

8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

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У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

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Теги: ФК Рома НОВИНИ ФУТБОЛУ Ватикан Папа Римський

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