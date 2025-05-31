Україна здобула путівку до елітного дивізіону жіночої Ліги націй з футболу

Україна здобула вольову перемогу над Албанією

30 травня в номінально домашньому матчі проти Албанії жіноча збірна України здобула вольову перемогу, гарантувала собі перше місце в групі та підвищення до Ліги А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наша команда розпочала турнір із перемог над Албанією (2:1), Хорватією (2:1) та Чехією (1:0), а також зіграла внічию з тією самою Чехією (1:1). Тепер же підопічні Володимира Пятенка проводили номінально домашню гру з Албанією в хорватському місті Вараждин, на місцевому однойменному стадіоні.

Із перших хвилин албанки спробували здивувати українок високим пресингом. Вони заробили два поспіль кутові, а вже на 10-й хвилині реалізували швидку вертикальну атаку: Беріша вийшла сам на сам із Самсон і відкрила рахунок.

Аби відновити рівновагу, синьо-жовтим знадобилося лише дев’ять хвилин. Овдійчук скористалася помилкою захисниці, яка не змогла обробити довгу передачу. М’яч відскочив у вільну зону, де українка випередила суперницю й переграла воротарку. А на 41-й хвилині господарки провели атаку лівим флангом: Басанська обігралася з Овдійчук, отримала пас на кут воротарського майданчика й точно пробила під дальню стійку – 2:1.

Цей результат гарантував Україні дострокове перше місце в групі й, відповідно, підвищення до Ліги А! Заключний матч групового етапу підопічні Володимира Пятенка проведуть 3 червня на виїзді проти аутсайдера квартету – збірної Хорватії. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

Ліга націй-2025 серед жінок. Група В4

Україна – Албанія – 2:1 (2:1)

Голи: Овдійчук (19), Басанська (41) – Беріша (10).

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.