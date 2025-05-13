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УЄФА назвала арбітрів, які працюватимуть на фіналах єврокубків

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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УЄФА назвала арбітрів, які працюватимуть на фіналах єврокубків
Іштван Ковач буде головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів
фото: Reuters

Фінал Ліги чемпіонів обслуговуватиме бригада на чолі з румунським арбітром Іштваном Ковачем

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила імена арбітрів, які працюватимуть на фінальних матчах єврокубків. Про це повідомляє «Главком».

Фінал Ліги чемпіонів між «Інтером» та «ПСЖ», що відбудеться 31 травня, обслуговуватиме бригада на чолі з румунським арбітром Іштваном Ковачем.

На вирішальну зустріч Ліги Європи, яка відбудеться 21 травня, між «Манчестер Юнайтед» та «Тоттенхемом» головним суддею призначено німця Фелікса Цвайєра.

На фіналі Ліги конференцій головним арбітром працюватиме боснієць Ірфан Пельто. Гра між «Челсі» та «Бетисом» відбудеться 28 травня.

Фінальний матч Ліги націй УЄФА обслуговуватиме суддівська бригада на чолі зі швейцарцем Сандро Шерером.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліга Європи Ліга конференцій

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