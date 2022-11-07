«Дніпро-1» зустрінеться з АЕКом в 1/16 фіналу Ліги конференцій
Суперником дніпрян стала команда, яка вилетіла з Ліги Європи
Щойно відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій, яке визначило суперника для українського «Дніпра-1». Суперником дніпрян став кіпрський клуб АЕК Ларнака. Про це повідомляє «Главком».
Відзначимо, що дніпряни могли зіграти з командою, яка вилетіла з Ліги Європи.
Кошики виглядали наступним чином:
Кошик 1: «Фіорентина», «Андерлехт», «Лех», «Партизан», «Дніпро-1», «Гент», ЧФР та «Базель».
Кошик 2: «Буде-Глімт», АЕК Ларнака, «Лудогорець», «Брага», «Шериф», «Лаціо», «Карабах» та «Трабзонспор».
У результаті жеребкування сформувались наступні пари плей-оф Ліги конференцій:
«Карабах» – «Гент»
«Трабзонспор» – «Базель»
«Лаціо» – ЧФР
«Буде-Глімт» – «Лех»
«Брага» – «Фіорентина»
АЕК Ларнака – «Дніпро-1»
«Партизан» – «Шериф»
«Лудогорець» – «Андерлехт»
Перші ігри пройдуть 16 лютого 2023 року, матчі-відповіді – 23 лютого.
Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи дізнався донецький «Шахтар».
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