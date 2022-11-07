«Дніпро-1» зустрінеться з АЕКом в 1/16 фіналу Ліги конференцій

Суперником дніпрян стала команда, яка вилетіла з Ліги Європи

Щойно відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій, яке визначило суперника для українського «Дніпра-1». Суперником дніпрян став кіпрський клуб АЕК Ларнака. Про це повідомляє «Главком».

Відзначимо, що дніпряни могли зіграти з командою, яка вилетіла з Ліги Європи.

Кошики виглядали наступним чином:

Кошик 1: «Фіорентина», «Андерлехт», «Лех», «Партизан», «Дніпро-1», «Гент», ЧФР та «Базель».

Кошик 2: «Буде-Глімт», АЕК Ларнака, «Лудогорець», «Брага», «Шериф», «Лаціо», «Карабах» та «Трабзонспор».

У результаті жеребкування сформувались наступні пари плей-оф Ліги конференцій:

«Карабах» – «Гент»

«Трабзонспор» – «Базель»

«Лаціо» – ЧФР

«Буде-Глімт» – «Лех»

«Брага» – «Фіорентина»

АЕК Ларнака – «Дніпро-1»

«Партизан» – «Шериф»

«Лудогорець» – «Андерлехт»

Перші ігри пройдуть 16 лютого 2023 року, матчі-відповіді – 23 лютого.

Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи дізнався донецький «Шахтар».