Жеребкування у Ньйоні: визначились пари плей-оф Ліги чемпіонів
Перші ігри відбудуться у лютому, матчі-відповіді – у березні наступного року
Щойно у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/23. Про це повідомляє «Главком».
Кошики виглядали наступним чином:
Сіяні: «Наполі», «Порту», «Баварія», «Тоттенгем», «Челсі», «Реал», «Манчестер Сіті», «Бенфіка»
Несіяні: «Ліверпуль», «Брюгге», «Інтер», «Айнтрахт», «Мілан», «Лейпциг», «Боруссія» Дортмунд, «Парі Сен-Жермен»
Між собою не могли зіграти представники однієї країни та ті команди, які зустрічалися на груповому етапі.
У результаті жеребкування сформувались наступні пари плей-оф Ліги чемпіонів:
«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сіті»
«Брюгге» – «Бенфіка»
«Ліверпуль» – «Реал»
«Мілан» – «Тоттенхем»
«Айнтрахт» – «Наполі»
«Боруссія» Дортмунд – «Челсі»
«Інтер» – «Порту»
«Парі Сен-Жермен» – «Баварія»
Перші ігри відбудуться у лютому, матчі-відповіді – у березні.
Відначимо, що сьогодні також пройдуть жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій. Початок – о 14.00, пряма трансляція буде на сервісі Megogo.
Україну на цих стадіях представлятимуть «Шахтар» (Ліга Європи) та «Дніпро-1» (Ліга конференцій).
Раніше стало відомо, яку суму «Шахтар» хоче отримати за свого лідера.
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