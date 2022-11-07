Жеребкування у Ньйоні: визначились пари плей-оф Ліги чемпіонів

Перші матчі відбудуться у лютому 2023 року

Перші ігри відбудуться у лютому, матчі-відповіді – у березні наступного року

Щойно у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/23. Про це повідомляє «Главком».

Кошики виглядали наступним чином:

Сіяні: «Наполі», «Порту», «Баварія», «Тоттенгем», «Челсі», «Реал», «Манчестер Сіті», «Бенфіка»

Несіяні: «Ліверпуль», «Брюгге», «Інтер», «Айнтрахт», «Мілан», «Лейпциг», «Боруссія» Дортмунд, «Парі Сен-Жермен»

Між собою не могли зіграти представники однієї країни та ті команди, які зустрічалися на груповому етапі.

У результаті жеребкування сформувались наступні пари плей-оф Ліги чемпіонів:

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сіті»

«Брюгге» – «Бенфіка»

«Ліверпуль» – «Реал»

«Мілан» – «Тоттенхем»

«Айнтрахт» – «Наполі»

«Боруссія» Дортмунд – «Челсі»

«Інтер» – «Порту»

«Парі Сен-Жермен» – «Баварія»

Перші ігри відбудуться у лютому, матчі-відповіді – у березні.

Відначимо, що сьогодні також пройдуть жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій. Початок – о 14.00, пряма трансляція буде на сервісі Megogo.

Україну на цих стадіях представлятимуть «Шахтар» (Ліга Європи) та «Дніпро-1» (Ліга конференцій).

Раніше стало відомо, яку суму «Шахтар» хоче отримати за свого лідера.