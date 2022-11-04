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«Фенербахче» обіграв «Динамо» у заключному матчі Ліги Європи

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Фенербахче» обіграв «Динамо» у заключному матчі Ліги Європи
Київський клуб завершив єврокубкову кампанію
фото з відкритих джерел

«Динамо» програло п'ять з шести матчів в групі Ліги Європи

«Динамо» поступилося «Фенербахче» у 6-му турі Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Для української команди це була остання гра у єврокубках цього сезону – кияни раніше втратили шанси піднятись вище останнього місця у групі.

«Динамо» - «Фенербахче» 0:2
Голи: Гюлер, 23, Арао, 45

«Динамо»: Бущан, Вівчаренко, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Ванат, Циганков, Буяльський, Бесєдін

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Сирота, Кендзьора, Кравченко, Караваєв, Андрієвський, Кабаєв, Перріс, Гармаш, Діалло

«Фенербахче»: Байиндир, Осайі-Самюел, Салай, Азіз, Кадиоглу, Гюлер, Арао, Крешпу, Лінкольн, Валенсія, Батшуаї

Запасні: Четін, Акьюз, Аліоскі, Педро, Кахведжи, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демір, Мор, Кінг.

Нагадаємо, раніше «Дніпро-1» поступився «АЗ Алкмару» в заключному матчі Ліги конференцій.

Відзначимо, що жеребкування стикових ігор Ліги конференцій пройде у понеділок, 7 листопада, о 15:00 за київським часом. Матчі відбудуться 16 і 23 лютого 2023 року.

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Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Фенербахче ФК «Динамо»

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