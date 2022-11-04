Провальний тиждень: Україна втратила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Усі українські команди на поточному тижні програли свої матчі в єврокубках

Українські клуби не набрали очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА за підсумками матчів завершального туру групового етапу єврокубків. Про це повідомляє «Главком».

«Шахтар» в Лізі чемпіонів програв «Лейпцигу» – 0:4, «Динамо» в Лізі Європи «Фенербахче» – 0:2, а «Дніпро-1» в Лізі конференцій «АЗ Алкмар» – 1:2.

В України залишилося 28,500 бала в рейтингу. Українська асоціація тепер 16-а в рейтингу, оскільки пропустила вперед Швейцарію.

16-е місце дає лише чотири представники в єврокубках (на старті сезону в України їх було 5). За таких обставин втрачається одне місце у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в України залишилось два представники в єврокубках: донецький «Шахтар» продовжить виступи у Лізі Європи, а «Дніпро-1» – у Лізі конференцій.

Відзначимо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 пройде у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні 7 листопада. Початок – о 13:00 за київським часом.