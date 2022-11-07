«Шахтар» отримав суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи

«Шахтар» після вильоту з Ліги чемпіонів продовжить виступи у другому за престижністю турнірі – Лізі Європи

Донецький клуб в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з французьким «Ренном». Про це повідомляє «Главком».

«Гірники» знаходилися у кошику команд, які вилетіли з Ліги чемпіонів. В іншому – клуби, які посіли другі місця у своїх групах Ліги Європи.

Кошик 1: «Аякс», «Баєр», «Барселона», «Спортинг», «Зальцбург», «Шахтар», «Севілья», «Ювентус»

Кошик 2: «Манчестер Юнайтед», «Мідтьюлланд», «Нант», «Монако», ПСВ, «Ренн», «Рома», «Уніон».

У результаті жеребкування сформувались наступні пари плей-оф Ліги Європи:

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» – «Нант»

«Спортінг» – «Мідтьюлланд»

«Шахтар» – «Ренн»

«Аякс» – «Уніон»

«Баєр» – «Монако»

«Севілья» – ПСВ

«Зальцбург» – «Рома»

Перші ігри пройдуть 16 лютого 2023 року, матчі-відповіді – 23 лютого.

Відначимо, що сьогодні також пройде жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій. Початок – о 15.00, пряма трансляція буде на сервісі Megogo.

Україну на цій стадії представлятиме «Дніпро-1», суперником дніпрян стане одна з команд, яка вилетіла з Ліги Європи.

Раніше стало відомо, яку суму «Шахтар» хоче отримати за свого лідера.