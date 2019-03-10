«Дніпро» втретє поспіль виграв Кубок України з баскетболу
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У фіналі дніпряни здолали «Одесу»
У рідному Палаці спорту «Шинник» баскетбольний клуб «Дніпро» втретє поспіль здобув Кубок України. У фіналі команда Дениса Журавльова перемогла «Одесу».
«Дніпро» - «Одеса» - 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)
«Дніпро»: Мішула (20 + 5 передач), Шундель (0 - 4 втрати), Закурдаєв (4 + 5 підбирань), Глєбов (6 + 4 передачі), Тимофеєнко (24 + 9 підбирань - 4 втрати); Ревзін (5), Сизов (2), Кирило Фесенко (5 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Вільховецький, Натяжко (8 + 6 підбирань). Тренер - Денис Журавльов
«Одеса»: Ернесто Ткачук, Олексій Щепкін (12), Брюс Мейсі (19 + 13 передач + 7 підбирань - 4 втрати), Девін Пірс (4 + 5 підбирань - 3 втрати), Роман Новіков (10) - старт; Пустозвонов (11 + 6 підбирань), Шеляков (11), Гелманіс (2), Ярослав Скрипець. Тренер - Олег Юшкін
10 березня. Дніпро. Палац спорту «Шинник». 1150 глядачів
Зауважимо, що всі три Кубки «Дніпро» здобув під керівнитцвом Дениса Журавльова. Одного разу, в сезоні-1995/1996, Денис вигравав трофей як гравець нині неіснуючого київського «Будівельника».