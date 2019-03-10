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    «Дніпро» втретє поспіль виграв Кубок України з баскетболу

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    У 2017-му більшість із нинішніх тріумфаторів принесли &laquo;Дніпру&raquo; перший в історії національний Кубок - «Дніпро» втретє поспіль виграв Кубок України з баскетболу
    У 2017-му більшість із нинішніх тріумфаторів принесли «Дніпру» перший в історії національний Кубок
    Іван Вербицький

    У фіналі дніпряни здолали «Одесу»

    У рідному Палаці спорту «Шинник» баскетбольний клуб «Дніпро» втретє поспіль здобув Кубок України. У фіналі команда Дениса Журавльова перемогла «Одесу».

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    «Дніпро» - «Одеса» - 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)

    «Дніпро»: Мішула (20 + 5 передач), Шундель (0 - 4 втрати), Закурдаєв (4 + 5 підбирань), Глєбов (6 + 4 передачі), Тимофеєнко (24 + 9 підбирань - 4 втрати); Ревзін (5), Сизов (2), Кирило Фесенко (5 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Вільховецький, Натяжко (8 + 6 підбирань). Тренер - Денис Журавльов
    «Одеса»: Ернесто Ткачук, Олексій Щепкін (12), Брюс Мейсі (19 + 13 передач + 7 підбирань - 4 втрати), Девін Пірс (4 + 5 підбирань - 3 втрати), Роман Новіков (10) - старт; Пустозвонов (11 + 6 підбирань), Шеляков (11), Гелманіс (2), Ярослав Скрипець. Тренер - Олег Юшкін
    10 березня. Дніпро. Палац спорту «Шинник». 1150 глядачів

    Зауважимо, що всі три Кубки «Дніпро» здобув під керівнитцвом Дениса Журавльова. Одного разу, в сезоні-1995/1996, Денис вигравав трофей як гравець нині неіснуючого київського «Будівельника».

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    Кубок України Олександр Мішула БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко Кирило Фесенко Ернесто Ткачук БК Одеса Олег Юшкін Максим Закурдаєв Дмитро Глєбов Максим Пустозвонов Олексій Щепкін Брюс Мейсі Девін Пірс Роман Новіков Ярослав Скрипець Павло Ревзін Микола Вільховецький Анатолій Шундель Олександр Сизов
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