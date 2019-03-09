В Дніпрі визначилися фіналісти Кубка з баскетболу. Правда, достроковим фіналом стала 1/2



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Кирило Натяжко і його «Дніпро» здолали команду тренера збірної Федерація баскетболу України

«Дніпро» після перемоги над «Київ-Баскетом» вже почали вітати зі здобуттям трофею

Сьогодні в дніпровському Палаці спорту «Шинник» визначилися фіналісти Кубка України з баскетболу серед чоловіків. Якщо в протистоянні «Одеси» і харківського «Політехніка» боротьби практично не було, то «Дніпро» з «Київ-Баскетом» видали фантастичний триллер, переможцями в якому стали підопічні Дениса Журавльова.

«Політехнік» (Харків) - «Одеса» - 73:89 (15:23, 16:27, 12:22, 30:17)

«Політехнік»: Роман Козлов (8), Сергій Кузнєцов (4), Чугунов, Колотилов, Антон Рочняк (8 + 5 підбирань) - старт; Джаван (18 + 6 передач + 5 підбирань + 2 перехоплення), Делван Ґрем (20 + 10 підбирань - 6 втрат), Телджон Кромер (11 + 4 підбирання + 4 передачі - 4 втрати), Станіслав Завадський (4 + 4 підбирання + 3 блок-шоти). Тренер - Володимир Коваль

«Одеса»: Ернесто Ткачук (6), Девін Пірс (20 + 4 підбирання - 3 втрати), Олексій Щепкін (9 + 4 підбирання), Євген Балабан (2), Роман Новіков (5 +6 підбирань) - старт; Брюс Мейсі (11 + 7 підбирань + 6 передач), Пустозвонов (18 + 6 підбирань), Шеляков (13 + 7 підбирань + 6 передач + 2 блок-шоти), Гелманіс (5), Олександр Бєліков, Ярослав Скрипець. Тренер - Олег Юшкін

9 березня. Дніпро. Палац спорту «Шинник». 800 глядачів

«Одеса» впевнено перемогла «Політехнік». Фото - Федерація баскетболу України

«Одеса» стала першою фіналісткою, втім, було зрозуміло, що фаворит фіналу визначиться в іншому півфіналі.

«Дніпро» - «Київ-Баскет» - 78:76 (18:24, 21:14, 18:18, 21:20)

«Дніпро»: Мішула (16 + 5 передач), Шундель (9), Глєбов (0 + 4 передачі), Сизов (7 + 4 передачі), Тимофеєнко (9 + 10 підбирань + 4 перехоплення - 3 втрати) - старт; Закурдаєв (10 - 3 втрати), Кирило Фесенко (14 + 7 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шоти), Вільховецький (3), Ревзін (2), Олександр Кушніров (5), Натяжко (3). Тренер - Денис Журавльов

«Київ-Баскет»: Максим Луценко (2 + 4 підбирання), Латковіч (17 + 8 передач + 7 підбирань + 3 перехоплення - 4 втрати), Павло Крутоус (9), Моріс Крік (19 + 5 підбирань), В'ячеслав Петров (6) - старт; Арон Нванкво (15 + 5 підбирань - 3 втрати), Сандул (2), Денис Носков (2), Челован (4). Тренер - Євген Мурзін

9 березня. Дніпро. Палац спорту «Шинник». 1400 глядачів

Дніпряни краще увійшли до гри та відкрили рахунок зусиллями Кушнірова, який реалізував середній кидок. Після цього ще три бали відправив до кошика гостей Мішула, але на цю дію Крік швидко відповів ідентичним влучанням. Кияни дуже швидко виконали перебір командних фолів і вже на четвертій хвилині стартової чверті всі фоли на користь дніпрян були пробивними. Проте після не дуже вдалого початку зарядив гостей зі столиці біґмен Нванкво, який кинув дуже неочікуваний триочковий і влучив, чим здійняв бурю емоцій на лавці свого клубу. На мажорній ноті кияни і завершили першу чверть – Крік з сиреною закинув ефектний баззер – 18:24.

На старті другого періоду чудовий відрізок видав Шундель. Українець закинув два поспіль дальні кидки та практично вирівняв становище в матчі.

У гостей повів за собою команду Латковіч, у той час як у «Дніпра» феєрили Мішула та Фесенко. Ближче до завершення своє слово сказав і американський легіонер Києва Моріс Крік, який влучив серію дальніх. Проте в статусі лідера на велику перерву пішли все ж підопічні Дениса Журавльова – 39:38.

Другу половину гри краще розпочали гості, які завдяки ривку 6:0 змогли швидко дістати суперника. Але дніпряни, в свою чергу, ближче до завершення періоду відповіли власними вдалими атакувальними діями та зрівняли рахунок у чверті.

Старт останньої десятихвилинки був рівним: обидві команди намагалися грати обережно, аби швидко не заробити перебір командних фолів, а от клатч-тайм залишився за командою в синій формі. Закурдаєв та Сизов розстріляли суперника з-за дуги, але кияни знайшли відповідь в особі невтомного Крутоуса, п’ять поспіль очок якого вчергове повернули інтригу до гри. За 6 секунд до завершення гри Крік дальнім влучанням зрівняв рахунок в матчі, але в наступній атаці команда Мурзіна сфолила на Тімофеєнку, який і встановив з лінії остаточний рахунок – 78:76.

Фінальний матч відбудеться завтра, 10 березня, о 14:00 у тому ж дніпровському «Шиннику».

Джерело: Федерація баскетболу України