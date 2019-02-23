Снайпер зібрної України розповів, як команда розтринькала 19 очок переваги над Чорногорією

Олександр Мішула двома поспіль триочковими влучаннями повернув Україну у боротьбу, але врятувати команду повноцінно не зміг Іван Вербицький

Олександр Мішула - про матч, у якому національна команда України втратила шанси вийти в фінальну частину Кубка світу

Заключна домашня зустріч у відбірній кампанії Кубка світу-2019 проти чорногорців склалася для збірної України з баскетболу драматично. Маючи в першій чверті 19-очкову перевагу, надалі наша команда розгубила лідерство і поступилася 74:76.

- Звичайно, ми не розслабилися, - коментує події на майданчику для «Главкома» один з найкращих гравців української збірної Олександр Мішула. - Суперники почали жорсткіше грати в обороні, роль лідера взяв на себе Дерек Нітгем, котрий забив свої кидки. Кидки важкі, але вони були влучні. Різниця розтанула, якийсь час ми трималися на рівних, але в кінці суперника трохи відпустили.

- Ви теж забили складні кидки з-за дуги...

- Але пізно. Треба було починати раніше, я спохватився лише в кінці зустрічі.

- Це була ваша особиста ініціатива чи завдання тренера?

- Ні, це в мене у голові народилося. У мене завжди так - потрібно найперше з собою розібратися.

- Бували у вас випадки, коли розгублювали таку велику перевагу в настільки відповідальному матчі?

- Так відразу й не згадаю, але у баскетболі такі речі не рідкість. Неприємно, але треба працювати над помилками. Дуже потрібний матч. Нехай не змогли зачепитися за потрібну різницю (Україні була потрібна перемога з перевагою мінімум у вісім очок - авт.), але за чисту перемогу поборотися ж могли.

- Наскільки вплинули на результат кадрові втрати - травма Володимира Геруна, неприїзд Артема Пустового?

- Думаю, ця невизначеність могла заважати тренеру. Він розраховував на одних гравців, а довелося грати іншими. А нам, гравцям, що? Граємо тими, хто приїхав. Такого, щоб засмучуватися, мовляв, хтось не приїхав, у нас немає. Ми завжди б'ємося до останнього. Думаю, кожен гравець, який виходив на майданчик проти чорногорців, виклався на 100 відсотків.

- 25 лютого виїзним матчем зі Словенією українська збірна завершить відбірну кампанію. Які емоції за її підсумками залишаться?

- Аналіз, звісно, ліпше проводити тренерам. Можу сказати, що перша частина відбору продемонструвала, що потенціал у нас є, доволі великий. Шкода, що з кінцівкою не склалося. Прикро, що не зачепилися за чемпіонат світу.