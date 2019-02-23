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    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Триочкові Олександра Мішули ледь не допомогли врятувати цей матч. Але... - Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Триочкові Олександра Мішули ледь не допомогли врятувати цей матч. Але...
    Іван Вербицький

    Гра, якій складно знайти пояснення

    22 лютого ввечері за повного аншлагу в київському Палаці спорту збірна України попрощалася з надіями зіграти на баскетбольному Кубку світу-2019.

    У зустрічі з чорногорцями нашій команді була потрібна перемога мінімум у вісім очок. Лише у цьому разі і у випадку поразки латвійців у паралельному матчі із другим складом дострокових переможців групи іспанців шанси зберігалися. Другу частину «завдання» піренейці реалізували. Ось лишень з головною не склалося.

    Ведучи вже в ході першої чверті з розривом у 19 очок, українська збірна примудрилася розгубити перевагу, а кінцівку взагалі програла - 74:76.

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    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    На матчі поряд із олімпійським чемпіоном Сеула-1988 Олександром Волковим був присутній екс-прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Суад Шеховіч повернувся до Києва, щоб засмутити місцеву публіку
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
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    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера
    Тренер збірної України Євген Мурзін розчавлений
    Іван Вербицький

    Після перемоги у Києві претендентом на потрапляння на Кубок світу-2019 стала збірна Чорногорії. Цікаво, що очолює команду екс-наставник українських «Хіміка» з Південного, «Кривбасбаскета», «Будівельника» з Києва і маріупольського «Азовмаша» Звездан Мітровіч, а одним із лідерів балканської команди є колишній нападник того ж «Будівельника» Суад Шеховіч.

     Читайте також: Кравцов: Маємо зіграти так, щоб накопичені в Україні знання Мітровіча суперникам не допомогли

          

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    Збірна України баскетбол Звездан Мітровіч Євген Мурзін Олександр Мішула БК Будівельник
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