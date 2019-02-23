Як Україна примудрилася розбазарити 19-очкову перевагу. Фоторепортаж з баскетбольного триллера

Триочкові Олександра Мішули ледь не допомогли врятувати цей матч. Але... Іван Вербицький

Гра, якій складно знайти пояснення

22 лютого ввечері за повного аншлагу в київському Палаці спорту збірна України попрощалася з надіями зіграти на баскетбольному Кубку світу-2019.

У зустрічі з чорногорцями нашій команді була потрібна перемога мінімум у вісім очок. Лише у цьому разі і у випадку поразки латвійців у паралельному матчі із другим складом дострокових переможців групи іспанців шанси зберігалися. Другу частину «завдання» піренейці реалізували. Ось лишень з головною не склалося.

Ведучи вже в ході першої чверті з розривом у 19 очок, українська збірна примудрилася розгубити перевагу, а кінцівку взагалі програла - 74:76.

Після перемоги у Києві претендентом на потрапляння на Кубок світу-2019 стала збірна Чорногорії. Цікаво, що очолює команду екс-наставник українських «Хіміка» з Південного, «Кривбасбаскета», «Будівельника» з Києва і маріупольського «Азовмаша» Звездан Мітровіч, а одним із лідерів балканської команди є колишній нападник того ж «Будівельника» Суад Шеховіч.