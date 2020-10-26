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    Донецький «Донбас» став першим володарем Кубка Відкриття з хокею (відео)

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    &laquo;Донбас&raquo; реваншувався за поразку в регулярному чемпіонаті - Донецький «Донбас» став першим володарем Кубка Відкриття з хокею (відео)
    «Донбас» реваншувався за поразку в регулярному чемпіонаті
    Світлина - УХЛ

    У матчі за трофей донеччани обіграли «Кременчук»

    У неділю, 25 жовтня, в Кременчуці «Кременчук» і «Донбас» розіграли перший Кубок Відкриття.

    «Кременчук» - «Донбас» (Донецьк) – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)


    Шайби: 0:1 – Віктор Захаров (Кожевников), 03:18. 1:1 – Ворона (Савченко, Яковлєв), 04:41. 1:2 – Карамнов (Коренчук), 16:06. 2:2 – Созонов (Григорян), 28:58. 2:3 – Шишлянников (Сигарьов, Бірюков), 30:06.

    «Кременчук»: Новицький; Григорян – Яковлєв, Бойових - Хришпенц, Толстушко – Грицкіх, Савицький – Варава; Тютченко – Серанов – Кисельов, Созонов – Волков – Чемерилов, Ворона – Пукс – Савченко, Коробов – Дубінін – Денискін. Тренер – Олександр Савицький

    «Донбас»: Дяченко; Пангелов-Юлдашев – Кобелєв, Кожевников – Журавльов, Григор'єв – Колесніковс – Садовиков; Монс – Туркін – Віктор Захаров, Шишлянников – Бірюков – Сигарьов, Мільохін – Микита Буценко – Коренчук, Подзіньш – Карамнов – Костиков

    Команди відразу показали, що цей матч має статус принципового з перших секунд зустрічі. Вже через три хвилини це вилилося в закинуті шайби. Спочатку Віктор Захаров прошив Новицького і відкрив рахунок в матчі, а потім Олексій Ворона кидком у ближню дев'ятку зрівняв цифри на табло.

    Однак на першу перерву командам все ж судилося піти з мінімальною перевагою «Донбасу». Віталій Карамнов зловив відмінний пас і відправив шайбу точно над плечем голкіпера «міщан».

    У другому періоді команди не зменшили обертів і продовжили навалюватися на ворота супротивників, здійснюючи масу небезпечних випадів. У другій двадцятихвилинці команди обмінялися закинутими шайбами, а на перерву знову пішли мінімальною перевагою донеччан. Спочатку Дмітрій Созонов вдруге зрівняв цифри на табло, а потім Олег Шишлянников знову вивів свою команду вперед.

    У третій двадцятихвилинці команди діяли хоч і не так активно, проте хокеїсти створювали багато моментів. Незважаючи на це, реалізувати їх так і не вийшло, а рахунок на табло не змінився – 3:2 на користь «Донбасу».

    Також у неділю, 25 жовтня, відбувся другий матч нового регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Херсонський «Дніпро» переміг 4:3 білоцерківський «Білий Барс».

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    хокей Українська хокейна ліга ХК Донбас Віктор Захаров Богдан Дяченко Станіслав Садовиков ХК «Кременчук» Олександр Савицький Вадим Хришпенц Всеволод Толстушко Микита Буценко Олександр Костиков Андрій Григор'єв Олексій Ворона Гліб Варава Ілья Коренчук Владислав Грицкіх Пилип Пангелов-Юлдашев Андрій Денискін В'ячеслав Новицький Андрій Сигарьов Давид Григорян Олександр Бойових Артем Дубінін Віктор Тютченко Ніколай Кисельов Єґор Чемерилов Єґор Серанов Тимофій Савицький Дмітрій Созонов Алєксандр Коробов Алєксандр Пукс Віталій Карамнов Олег Шишлянников
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