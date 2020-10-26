Донецький «Донбас» став першим володарем Кубка Відкриття з хокею (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Донбас» реваншувався за поразку в регулярному чемпіонаті Світлина - УХЛ

У матчі за трофей донеччани обіграли «Кременчук»

У неділю, 25 жовтня, в Кременчуці «Кременчук» і «Донбас» розіграли перший Кубок Відкриття.

«Кременчук» - «Донбас» (Донецьк) – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)



Шайби: 0:1 – Віктор Захаров (Кожевников), 03:18. 1:1 – Ворона (Савченко, Яковлєв), 04:41. 1:2 – Карамнов (Коренчук), 16:06. 2:2 – Созонов (Григорян), 28:58. 2:3 – Шишлянников (Сигарьов, Бірюков), 30:06.



«Кременчук»: Новицький; Григорян – Яковлєв, Бойових - Хришпенц, Толстушко – Грицкіх, Савицький – Варава; Тютченко – Серанов – Кисельов, Созонов – Волков – Чемерилов, Ворона – Пукс – Савченко, Коробов – Дубінін – Денискін. Тренер – Олександр Савицький



«Донбас»: Дяченко; Пангелов-Юлдашев – Кобелєв, Кожевников – Журавльов, Григор'єв – Колесніковс – Садовиков; Монс – Туркін – Віктор Захаров, Шишлянников – Бірюков – Сигарьов, Мільохін – Микита Буценко – Коренчук, Подзіньш – Карамнов – Костиков



Команди відразу показали, що цей матч має статус принципового з перших секунд зустрічі. Вже через три хвилини це вилилося в закинуті шайби. Спочатку Віктор Захаров прошив Новицького і відкрив рахунок в матчі, а потім Олексій Ворона кидком у ближню дев'ятку зрівняв цифри на табло.



Однак на першу перерву командам все ж судилося піти з мінімальною перевагою «Донбасу». Віталій Карамнов зловив відмінний пас і відправив шайбу точно над плечем голкіпера «міщан».



У другому періоді команди не зменшили обертів і продовжили навалюватися на ворота супротивників, здійснюючи масу небезпечних випадів. У другій двадцятихвилинці команди обмінялися закинутими шайбами, а на перерву знову пішли мінімальною перевагою донеччан. Спочатку Дмітрій Созонов вдруге зрівняв цифри на табло, а потім Олег Шишлянников знову вивів свою команду вперед.



У третій двадцятихвилинці команди діяли хоч і не так активно, проте хокеїсти створювали багато моментів. Незважаючи на це, реалізувати їх так і не вийшло, а рахунок на табло не змінився – 3:2 на користь «Донбасу».

Також у неділю, 25 жовтня, відбувся другий матч нового регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Херсонський «Дніпро» переміг 4:3 білоцерківський «Білий Барс».

Читайте також: