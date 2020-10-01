Стукалися до Азарова, Порошенка і Гройсмана. Як Федерація хокею рятувала спорткомплекс «Авангард» (документи)

ГЛАВКОМ



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Очільник ФХУ Анатолій Брезвін ствкерджує, що не усувався від реконструкції проблемного спорткомплексу Світлина - XSport

Керівництво ФХУ відкинуло звинувачення у бездіяльності

Федерація хокею України відреагувала на прохання «Главкома» прокоментувати власні кроки щодо реконструкції київського спортивного комплексу «Авангард» на вулиці Юрія Іллєнка, котрий п’ять десятиліть вважався головним центром підготовки хокеїстів у нашій державі.

Відповідний запит наше видання підготувало з двох причин.

Перша – звинувачення на адресу ФХУ стосовно її безучасності в цьому питанні пролунали у відкритому листі 67-ми відомих українських хокеїстів. Там відзначається, що через бездіяльність очільника національної федерації хокею Анатолія Брезвіна уже десять років не може завершитися реконструкція головної хокейної арени держави.

Друга причина – до роковин трагедії в Бабиному Яру на стадіоні за спорткомплексом «Авангард» з’явилася інсталяція «Дерево життя». При цьому на недавній презентації генеральний директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Максим Яковер повідомив, що саме на місці, де раніше знаходився футбольний стадіон, будуватиметься Музей Голокосту. А відповідно зведення нового багатофункціонального спортивного комплексу, яке в 2017 році презентував тодішній міністр молоді і спорту Ігор Жданов, перестає бути актуальним.

Федерація хокею відправила «Главкому» підбірку листів, які демонструють спроби ФХУ вирішити питання з реконструкцією «Авангарду». При цьому в Федерації підкреслюють, що тривалий час процес не зрушував з мертвої точки через небажання Федерації профспілок передавати об’єкт у державну власність. Як доказ – лист тодішнього міністра молоді і спорту Равіля Сафіулліна прем’єру Миколі Азарову, датований 2013 роком.

Відповідь Сафіулліну тодішнього профспілкового лідера Юрія Кулика підтверджує, що Федерація професійних спілок «не погоджує проекту розпорядження Кабінету міністрів «Про погодження передачі будівлі в державну власність з віднесенням її до сфери управління Мінмолодьспорту» та вважає його таким, що порушує права профспілок на належне їм на праві власності майно».

Власне, саме з огляду на непорозуміння з правом власності на спорткомплекс Міністерство фінансів відмовило Федерації хокею України у виділення з держбюджету коштів у сумі 24,3 мільйони гривень на реконструкцію «Авангарду» в 2014-му.

Уже після Революції Гідності і зміни влади очільник ФХУ Анатолій Брезвін у 2015 році звертався з проханням виділити на реконструкцію спорткомплексу 90 мільйонів гривень до голови бюджетного комітету Верховної ради України Андрія Павелка.

У червні 2016-го лист з проханням вплинути на ситуацію з «Авангардом» ФХУ спрямувало тодішньому главі держави Петру Порошенку.

Ще через місяць ідентичне звернення мало надійти до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Зауважимо, що питання з реконструкцією «Авангарду» залишається відкритим з 2009 року. У 2017 році тодішній міністр молоді і спорту Ігор Жданов презентував проект глобального розвитку спорткомплексу, який мав реалізовуватися в три етапи: перший – капітальний ремонт і будівництво льодового палацу; другий – будівництво на місці енергоблоку спортивних залів і басейну; третій – будівництво великої спортивної арени на 5000 глядацьких місць, яка могла б приймати змагання з різних ігрових видів як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Початок робіт постійно відтерміновувався через відсутність державного фінансування. Торік Кабміном Володимира Гройсмана було виділено перших 29 мільйонів на проведення робіт, однак зі зміною уряду фінансування припинилося.

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