«Тампа-Бей» вдруге в історії стала володарем Кубка Стенлі (відео)

Підійшов до завершення розіграш Кубка Стенлі

«Тампа-Бей Лайтнінг» оформили чемпіонство, перемігши з рахунком 2:0 «Даллас Старз» у шостому матчі фіналу Кубка Стенлі.

Закинуті шайби Брейді Пойнта і Блейка Коулмана, передача Кучерова і 20 сейвів Андрія Василевського, який вперше в кар'єрі зіграв на нуль в плей-офф, принесли «блискавкам» перемогу в шостому матчі фіналу над «Далласом» (2:0) і Кубок Стенлі.

Комісіонер НХЛ Гері Беттмен вручив «Конн Смайт Трофі» Віктору Хедману, як найціннішому гравцеві плей-офф. У 25 матчах 29-річний шведський захисник набрав 22 (10 + 12) очки. Він став третім захисником в історії, який забив десять голів.

«Навіть уявити собі не міг, що в один прекрасний день виграю Кубок Стенлі, - сказав Хедман. - Це мрія, це сон - настільки нереалістичне зараз почуття. Це те, про що ти мрієш, граючи дитиною на вулиці. Це те, що ти уявляєш собі кожен день. Останні два матчі були важкі не тільки фізично, ще важче вони були ментально. Ти намагаєшся змусити себе не думати про Кубок, але нічого не можеш з собою вдіяти. Ти думаєш про нього безупинно: перед матчем, під час матчу. І кажеш собі: ну, не може ж бути! Перед грою я сьогодні навіть телефон з очей геть прибрав. Може, тому все і сталося? Це занадто круто, щоб бути правдою. У мене просто немає слів, так що я, мабуть, заткну пельку».

