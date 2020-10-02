$2 мільйони в повітрі. Де ділося обладнання для спорткомплексу «Авангард» (документи)

Спорткомплекс «Авангард» наразі слугує лише офісом Федерації хокею України Світлина - Дзеркало тижня

У наданих «Главкому» листах до перших осіб держави міститься інформація, яка сколихнула хокейну спільноту

Опублікована вчора, 1 жовтня, на шпальтах «Главкому» підбірка з листуванням між Федерацією хокею і першими особами держави в 2014-2017 роках стосовно долі спорткомплексу «Авангард» на вулиці Юрія Іллєнка, 46а в Києві, людей, які причетні до будівлі, сильно здивувала.

Особливо фрагмент, який пролунав у листах, датованих 2017 роком, до тодішніх президента і прем’єр-міністра країни, Петра Порошенка і Володимира Гройсмана. Виступаючи з клопотанням про виділення коштів, президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін пише: «Основна частина обладнання (для «Авангарду» – «Главком») – дві льодозаливочні машини, хокейний майданчик міжнародного зразка, система кондиціювання повітря, холодильне обладнання тощо – вже закуплена та знаходиться на складі».

Проте нижче подані витяги з акту ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок «Авангард» за 2010-2012 роки, проведені у 2017 році, засвідчують, що президента і прем’єра тоді ввели в оману.

Судова тяганина з компанією «WM-Україна», яку Анатолій Брезвін наділив повноваженнями генерального проєктувальника і генерального підрядника реконструкції, триває вже давно. За нашою інформацією, досудове слідство закінчене, певний час був витрачений, щоб поєднати справи в одне провадження. Дата наступного засідання у справі «WM-Україна» - 23 жовтня.

Переліченого обладнання, вартість якого 14,98 мільйонів гривень, або майже 2 мільйони доларів за тодішнім курсом, офіційно немає. Представники хокейної школи «Сокіл», дізнавшись про покупку, хотіли аби ФХУ продемонструвала нам закупи. Проте виявилося, що «WM-Україна» перерахувала кошти, за які начебто були закуплені дві льодозаливочні машини, хокейний майданчик, система кондиціювання повітря і холодильне обладнання, двом компаніям у Дніпрі.

Як засвідчують висновки ревізії, зроблені на основі інформації Головного управління Служби безпеки України, «згідно з поясненнями працівників підприємства, на територію товарно-метеріальні цінності не завозилися, а в подальшому неодноразові звернення до ТОВ «WM-Україна» щодо його повернення залишилися без уваги. У той же час, відповідно до листів Департаменту митних інформаційних технологій та статистики ДМС України, ТОВ «WM-Україна» протягом 2010-2012 років зовнішньоекономічні операції не здійснювало. Крім того, з усього переліку необхідного обладнання у зазначений період на територію України не ввозились» (див. сторінка 26).

Подальші висновки експертів державної фінансової інспекції у Києві такі: «Обладнання в кількості 11 штук вартістю 11 797 650,00 грн. не пред’явлено до інвентаризації за адресою підприємства, оскільки підприємством ТОВ «WM-Україна» укладено договір зберігання від 28.10.2010».

Також варто звернути увагу на ще одну цитату: «Головним управлінням СБУ повідомлено, що при отриманні від підприємства коштів за льодове обладнання в сумі 14,98 млн. грн. у період з січня по лютий 2011 року включно не спрямовувалися на придбання необхідних ТМЦ, а були зняті готівкою головним бухгалтером ТОВ «WM-Україна» під виглядом позики співробітнику. Документальне оформлення придбання обладнання було оформлено з окремими ознаками фіктивності» (див. ст. 27).

Директор ТОВ «WM-Україна» Ігор Копил раніше судові засідання ігнорував, посилаючись на стан здоров’я. При цьому, знаходячись за кордоном, він займався організацією проектування і будівництва «Хумо-Арени» в Ташкенті. Так тривало доти, доки пана Копила через неявки на судові засідання не затримали в аеропорту Чехії і не екстрадіювали в Україну. Після того рішенням Голосіївського суду Ігоря Копила відправили під домашній арешт. Нині він залишається в Україні і на судові засідання приходить.

Лише в часи прем’єрства Миколи Азарова «WM-Україна» у співпраці з колишнім головою Державної податкової адміністрації України Анатолієм Брезвіним витратила на роботи, пов’язані з реконструкцією «Авангарду» і закупівлею обладнання 27 мільйонів виділених із держбюджету коштів.

Проте куди виділені ці кошти, не зрозуміло. Більше того, відтоді як школу «Сокола» із «Авангарду» виселили, колишній спорткомплекс розграбували. То за умови, що частину офісних приміщень продовжила «Авангарду» весь цей час і понині продовжує винаймати Федерація хокею України. Вхід у дитячу школу заварили арматурою, натомість приміщення льодової арени розшматували. Скажімо, хокеїсти, які грали за кордоном, повністю оновили за європейським зразком роздягальні, була там лазня, система без ключового доступу. Розікрали усе – сантехніку, решітки, лиштви, навіть гуму з підлоги. Металевий каркас, на якому мали встановлювати трибуни, порізали «болгаркою» на металобрухт. І це по сусідству з Федерацією. Як працівники ФХУ цього не бачили і не чули – загадка.

Іван Вербицький, «Главком»

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