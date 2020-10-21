«Кременчук» у драматичному фіналі вперше став чемпіоном України з хокею (відео)



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Хокеїсти «Кременчука» здобули історичне чемпіонство Світлина - ХК «Кременчук»

Доля вирішального сьомого матчу вирішилася в овертаймі

20 жовтня в Кременчуці відбувся сьомий, вирішальний, поєдинок фінальної серії плей-оф Української хокейної ліги між місцевим «Кременчуком» та донецьким «Донбасом».

Цей фінал став історичним для українського хокею у всіх розуміннях. По-перше, вперше один сезон триває більше календарного року. По-друге, жодна з команд в шести попередніх матчах не виграла на своєму майданчику. Три перемоги на виїзді у «Донбаса» і три – у «Кременчука».

«Кременчук» – «Донбас» (Донецьк) – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Рахунок в серії 4:3

Шайби: 0:1 – Микита Буценко (Мілехін), 01:45. 1:1 – Серанов (Кисельов), 13:11. 2:1 – Бірюков (Шишлянников), 21:26. 2:2 – Дубінін (Коробов, Григорян), 26:50, 3:2 – Кисельов, 66:27

«Кременчук»: Новицький; Григорян – Алексюк, Бойових – Хришпенц, Толстушко – Грицкіх, Савицький – Варава; Тютченко – Серанов – Кисельов, Созонов – Волков – Чемерилов, Тимур Гриценко – Пукс – Савченко, Коробов – Дубінін – Денискін. Тренер – Олександр Савицький

«Донбас»: Андрюхов; Кутугін – Большаков, Кожевников – Кобелєв, Пангелов-Юлдашев – Журавльов; Разумов – Туркін – Казаковцев, Шишлянников – Бірюков – Сигарьов, Мілехін – Микита Буценко – Коренчук, Карпенко – Віктор Захаров – Костиков. Тренер – Сергій Вітер

Вже на другій хвилині матчу Буценко вивів «Донбас» уперед. Форвард донецької команди вдало зіграв на добиванні, після кидка Мілєхіна. Тут же «Кременчук» відповів гольовим випадом. Але, нападник «міщан» Дубінін не влучив у порожній кут.

Загалом гра в першому періоді складалася таким чином: господарі атакували і грали першим номером, а гості, вміло захищаючись, намагалися шукати своє щастя на контратаках. Ближче до середини періоду біля воріт «Донбасу» «кипів» лід. Андрюхов раз-по-раз рятував донецьку команду. У деяких епізодах господарів підводила власна майстерність.

На 14 хвилині кременчужани все ж змогли зрівняти рахунок. Серанов протягнув шайбу зі своєї зони, вкотився в зону суперника і «прошив» своїм кидком дальній кут воріт гостей – 1:1.

Після закинутої шайби кременчужани продовжували насідати на ворота «Донбасу», але не забивали. Натомість гості відповідали гострими контратаками.

Перша половина другої двадцятихвилинки пройшла за сценарієм попереднього ігрового відрізку. Знову першими закинули гості. Точним кидком відзначився Бірюков. Але через п’ять хвилин господарі зрівняли рахунок. В одній з атак, Дубінін кинув під саму «дев'ять» і зрівняв рахунок – 2:2.

До сьомого матчу суперники перемагали лише на виїзді

У час, що залишився, гра на майданчику нагадувала боксерський ринг. Мінімум гольових моментів, максимум боротьби і велика кількість штрафних хвилин. На двох команди заробили 24 хвилини. Зокрема – 6 хвилин у донеччан і 18 хвилин – у «міщан».

Третій період продовжився в рівній боротьбі, в якій суперники перевіряли надійність воротарів і міцність нервів одне одного. В підсумку, в цій двадцятихвилинці хокеїсти не змогли закинути переможну шайбу, відклавши рішення питання на овертайм.

У додатковий час в обох команд була рівна кількість гольових моментів. Але все ж вдалішими виявилися господарі майданчика. На 67 хвилині, після кидка Серанова, шайба відскочила до вільного Кисельова, який ключкою переправив її в порожні ворота – 3:2.

«Кременчук» вперше став чемпіоном Української хокейної ліги. Цікаво, що коли на честь переможців лунав національний гімн, їхні суперники проявили неповагу і пішли з майданчика. Тренує «Донбас» наставник національної збірної Сергій Вітер.

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