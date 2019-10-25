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    Донька відомого бійця UFC зникла безвісти

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    Ані Гарріс не бачили з 23 жовтня - Донька відомого бійця UFC зникла безвісти
    Ані Гарріс не бачили з 23 жовтня
    Instagram Волта Гарріса

    Дівчини не бачили вже дві доби

    Боєць UFC у важкій вазі Волт Гарріс звернувся до підписників у соціальній мережі Instagram із закликом посприяти в пошуках його зниклої доньки.

    «Будь ласка, допоможіть знайти мою доньку – Аню Бланшар. Вона зникла, я в Оберні. Будь-яку інформацію. Телефонуйте мені або в поліцію. Будь ласка, діліться цією інформацією», - написав Гарріс.

    За інформацією порталу Crime Online, в останнє Бланшар бачили пізно ввечері у середу, 23 жовтня, коли вона спілкувалася по телефону зі знайомим. Поліція також звернулася до громадськості з закликом надати допомогу в пошуках дев'ятнадцятирічної дівчини.

    Гарріс відомий перемогою над Алєксєєм Олійником, харків’янином, який представляє РФ, а також боями з Фабрісіу Вердумом і Шамілем Абдурахімовим.

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    кримінал ММА UFC Волт Гарріс
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