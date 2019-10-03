Драма чемпіона і рекорд британки. Медалісти шостого дня чемпіонату світу



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Британка Діна Ешер-Сміт вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу The Guardian

У середу в Досі розігрувалося лише три комплекти нагород

У шостий день чемпіонату світу з легкої атлетики, 2 жовтня у Досі (Катар) розігрувалося три комплекти нагород. Українці були представлені лише в одному з фіналів. 18-річний Михайло Кохан з особистим рекордом посів у метанні молота високе п’яте місце. А золото в цій дисципліні вчетверте поспіль здобув поляк Павел Файдек.

200-метрівку серед жінок виграла 23-річна британка Діна Ешер-Сміт, котра перемогла з національним рекордом – 21,88 секунди. Діна, яка була бронзовою призеркою Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, вперше здійметься на вершину світового п’єдесталу. Срібло здобула, встановивши особистий рекорд 22,22 секунди, американка Бріттані Браун. Бронза у швейцарки Муджінґи Камбунджі – 22,51 сек.

Завершили змагальний вечір чоловіки, які визначили найсильнішого на дистанції 110 метрів з бар’єрами. Цей забіг завершився драмою для чинного на той момент олімпійського чемпіона і чемпіона світу Омара Маклеода з Ямайки. Він впав, перечепившись за останній бар’єр. Таким чином, новим чемпіоном світу став американець Ґрант Голловей – 13,10 секунди. Друге місце посів спортсмен без стяга і гімну Сєрґєй Шубенков – 13,15 сек. Третім фінішував француз Паскаль Мартіно-Леґард – 13,18.