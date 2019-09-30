Чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко зняв на відео рекордний стрибок Ярослави Магучих



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Ярослава Магучих показала однаковий з чемпіонкою результат Дмитро Вакулка, ФЛАУ

Унікальний стрибок і емоції українських тренерів

Українок Ярослав Магучих та Юлію Левченко під час фіналу зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу в Досі (Катар) підтримувала велика група українських тренерів і спортсменів.

А чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко навіть зняв стрибок, який приніс Магучих срібло і молодіжний світовий рекорд, на відео. 2,04 у виконанні Ярослави викликали в українському секторі справжній фурор.

Нагадаємо, що чемпіонкою світу, показавши однаковий з Магучих результат, але випередивши її за кількістю спроб, стала спортсменка без країни Марія Ласіцкене. Юлія Левченко програла за кількістю спроб бронзу американці Вашті Каннінґем.

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