  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко зняв на відео рекордний стрибок Ярослави Магучих

    • Розсилка
    Ярослава Магучих показала однаковий з чемпіонкою результат - Чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко зняв на відео рекордний стрибок Ярослави Магучих
    Ярослава Магучих показала однаковий з чемпіонкою результат
    Дмитро Вакулка, ФЛАУ

    Унікальний стрибок і емоції українських тренерів

    Українок Ярослав Магучих та Юлію Левченко під час фіналу зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу в Досі (Катар) підтримувала велика група українських тренерів і спортсменів.

    Читайте також

    А чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко навіть зняв стрибок, який приніс Магучих срібло і молодіжний світовий рекорд, на відео. 2,04 у виконанні Ярослави викликали в українському секторі справжній фурор.

    Нагадаємо, що чемпіонкою світу, показавши однаковий з Магучих результат, але випередивши її за кількістю спроб, стала спортсменка без країни Марія Ласіцкене. Юлія Левченко програла за кількістю спроб бронзу американці Вашті Каннінґем.

     Читайте також: Ярослава Магучих знаходиться всього в сантиметрі від національного рекорду Інги Бабакової
    Читайте також
    Богдан Бондаренко чемпіонат світу Юлія Левченко стрибки у висоту легка атлетика рекорд Марія Ласіцкене Ярослава Магучих Вашті Каннінґем
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ