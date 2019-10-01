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    Тренер пояснила, чому Ярослава Магучих вирішила припинити боротьбу за золото чемпіонату світу

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    Ярослава Магучих і Тетяна Степанова не біжать поперед батька в пекло - Тренер пояснила, чому Ярослава Магучих вирішила припинити боротьбу за золото чемпіонату світу
    Ярослава Магучих і Тетяна Степанова не біжать поперед батька в пекло
    Фото із соцмереж

    18-річна спортсменка й без того перевершила себе

    Тетяна Степанова, особистий тренер новоспеченої віце-чемпіонки світу з легкої атлетики Ярослави Магучих, пояснила, чому її підопічна зупинилася на висоті 2,04 метра і не продовжила з росіянкою Марією Ласіцкене боротьби за золото.

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    «Я хотіла, щоб Ярослава закінчила змагання після подолання висоти 2,02 метри. Але вона захотіла стрибати на 2,04 і я не заперечувала. А ось далі змагання вирішили не продовжувати, щоб поберегти її. Адже Ярославі 19 вересня виповнилося лише 18 років», - прокоментувала Тетяна Степанова спільне рішення в коментарі прес-службі Федерації легкої атлетики України.

    Нагадаємо, що Магучих показала з Ласіцкене однаковий результат 2,04 м, але програла за кількістю спроб.

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    чемпіонат світу стрибки у висоту легка атлетика Марія Ласіцкене Ярослава Магучих Тетяна Степанова
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