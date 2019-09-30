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    Ярослава Магучих знаходиться всього в сантиметрі від національного рекорду Інги Бабакової

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    Ярослава Магучих колекціонує історичні досягнення - Ярослава Магучих знаходиться всього в сантиметрі від національного рекорду Інги Бабакової
    Ярослава Магучих колекціонує історичні досягнення
    imago-images.de

    Так високо українки не стрибали з далекого 1995-го

    18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, здобувши срібло на чемпіонаті світу в катарській Досі, встановила низку досягнень. Головне з них, звісно, світовий рекорд серед атлеток, не старших 20-ти років.

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    Поряд із тим, Ярослава впритул наблизилася до національного рекорду України, встановленого у далекому 1995 році в Токіо срібною призеркою Олімпіади в Атланті, чемпіонкою світу-1999 Інгою Бабаковою. Тоді в японській столиці 28-річна Інга підкорила висоту 2,05.

    Зауважимо, що до срібла дорослого чемпіонату світу вихованка Тетяни Степанової Ярослава Магучих була чемпіонкою світу серед юнаків у 2017-му, переможницею юнацьких Олімпійських ігор-2018, чемпіонкою Європи-2018 серед юнаків і переможницею юніорського Євро-2019.

    30 червня поточного року на етапі Діамантової ліги в Юджині (США) Ярослава стала наймолодшою стрибункою в історії, яка подолала висоту два метри.

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    чемпіонат світу стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Інга Бабакова
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