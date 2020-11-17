Другий український баскетбольний клуб пішов на карантин через тотально позитивні тести на Covid-19

«Тернопіль» тренера Дмитра Забірченка через епідеміологічну ситуацію в місті встиг провести удома лише один матч. Тепер команда йде на повну самоізоляцію

Донедавна у лавах «Тернополя» був лише один інфікований

Усі гравці баскетбольного клубу «Тернопіль», який з п’ятьма перемогами у дев’яти матчах посідає у поточному чемпіонаті української Суперліги четверте місце, здали позитивні тести на коронавірус.

Минулого тижня тернополяни вже приїхали до Києва, щоб провести матч чергового туру Суперліги проти «Київ-Баскета», однак через підвищену температуру у чотирьох гравців і одного члена персоналу зустріч довелося переносити.

Тепер уся команда захворіла коронавірусом, а заплановані на цьому тижні матчі проти «Хіміка» і «Одеси» перенесені на пізніший термін.

Цікаво, що донедавна у «Тернополя» був лише один гравець, який перехворів коронавірусом. То – оборонець Олександр Кольченко, який здав позитивний тест, ледь з’явившись у новій команді. Тоді хвороба пройшла для Олександра практично безсимптомно. Зараз ситуація трохи інша. «У мене в предсезонці був дитячий лепет у порівнянні з тим що зараз. Жах», - написав Олександр у себе в соцмережах.

За іронією долі, ізоляція «Тернополя» співпала з виходом із карантину київського «Будівельника». Вчора, 16 листопада, київська команда, яка теж перехворіла на Covid-19 у повному складі, провела перше за два тижні тренування і готується невдовзі повернутися на паркет.

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