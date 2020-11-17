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    Другий український баскетбольний клуб пішов на карантин через тотально позитивні тести на Covid-19

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    &laquo;Тернопіль&raquo; тренера Дмитра Забірченка через епідеміологічну ситуацію в місті встиг провести удома лише один матч. Тепер команда йде на повну самоізоляцію - Другий український баскетбольний клуб пішов на карантин через тотально позитивні тести на Covid-19
    «Тернопіль» тренера Дмитра Забірченка через епідеміологічну ситуацію в місті встиг провести удома лише один матч. Тепер команда йде на повну самоізоляцію
    Світлина - БК «Тернопіль»

    Донедавна у лавах «Тернополя» був лише один інфікований

    Усі гравці баскетбольного клубу «Тернопіль», який з п’ятьма перемогами у дев’яти матчах посідає у поточному чемпіонаті української Суперліги четверте місце, здали позитивні тести на коронавірус.

    Минулого тижня тернополяни вже приїхали до Києва, щоб провести матч чергового туру Суперліги проти «Київ-Баскета», однак через підвищену температуру у чотирьох гравців і одного члена персоналу зустріч довелося переносити.

    Тепер уся команда захворіла коронавірусом, а заплановані на цьому тижні матчі проти «Хіміка» і «Одеси» перенесені на пізніший термін.

    Цікаво, що донедавна у «Тернополя» був лише один гравець, який перехворів коронавірусом. То – оборонець Олександр Кольченко, який здав позитивний тест, ледь з’явившись у новій команді. Тоді хвороба пройшла для Олександра практично безсимптомно. Зараз ситуація трохи інша. «У мене в предсезонці був дитячий лепет у порівнянні з тим що зараз. Жах», - написав Олександр у себе в соцмережах.

    За іронією долі, ізоляція «Тернополя» співпала з виходом із карантину київського «Будівельника». Вчора, 16 листопада, київська команда, яка теж перехворіла на Covid-19 у повному складі, провела перше за два тижні тренування і готується невдовзі повернутися на паркет.

     Читайте також: Найдосвідченіший український баскетбольний тренер захворів коронавірусом
    Теги: Олександр Кольченко баскетбол карантин БК Будівельник БК Тернопіль коронавірус Суперліга
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