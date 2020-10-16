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    Син легендарного баскетболіста Григорія Хижняка заявлений за київський «Будівельник»

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    Григорій і Платон Хижняки - Син легендарного баскетболіста Григорія Хижняка заявлений за київський «Будівельник»
    Григорій і Платон Хижняки
    Світлина із соцмереж

    Платон Хижняк здобував баскетбольні університети у Литві

    20-річний Платон Хижняк потрапив у заявку на сезон-2020/2021 відродженого місяць тому баскетбольного клубу «Будівельник» з Києва.

    Платон Хижняк – син легенди київського клубу і українського баскетболу загалом, одного з найкращих центрових Європи початку 2000-х років Григорія Хижняка. Григорій виступав за «Будівельник» у 1995-1998-му і 2009-2010 роках, а з сезону-2011/2012 і до розпаду клубу навесні 2018-го працював у київському клубі директором з маркетингу. З «Будівельником» Хижняк-старший як гравець став дворазовим чемпіоном України – у 1996-му і 1997 роках.

    Григорій Хижняк раптово помер 5 жовтня 2018 року на 45-му році життя.

    Платон Хижняк зі шкільних років здобував баскетбольні університети у клубі, в якому колись став повноцінною зіркою його батько – литовському «Жальґірісі» з Каунаса. Платон виступав за молодіжні команди легендарного клубу, а його батько разом із каунасцями був чемпіоном Литви-2000/2001. 14 грудня 2000 року Григорій зробив 8 блок-шотів у матчі Євроліги, в Мадриді проти «Естудіантеса». А 3,2 блок-шоти в середньому за гру в Євролізі сезону-2001/2002 – непобитий досі рекорд турніру.

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    Батько й син

    Зауважимо, що «Будівельник» перед стартом сезону очолив легендарний розігруючий каунаського «Жальґіріса» 80-х років минулого сторіччя, олімпійський чемпіон Сеула-1988, чемпіон світу і Європи Вальдемарас Хомічюс. Асистувати литовцеві буде один із найкращих українських баскетболістів 90-х років Леонід Яйло.

    Ось повний ростер «Будівельника» на сезон-2020/2021.

    Захисники: Реджі Джонсон, Роберт Дево, Андрій Кожемякін.

    Форварди: Брайс Джонсон, Платон Хижняк, Олександр Фурс, Зак Томас, Сегрій Горбенко, Роман Козлов.

    Центровий: Михайло Анісімов, Сергій Загреба.

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    «Будівельник»-2020/2021

    «Будівельник» проведе стартовий матч сезону-2020/2021 сьогодні, 16 жовтня. О 19:30 у столичному спорткомплексі «Венето» підопічні Вальдемараса Хомічюса прийматимуть «Дніпро».

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    баскетбол БК Будівельник Григорій Хижняк Михайло Анісімов Сергій Горбенко Андрій Кожемякін Суперліга Леонід Яйло Джонатан Брайс Джонсон Роман Козлов Реджінальд Джонсон Вальдемарас Хомічюс БК «Жальґіріс» (Каунас) Платон Хижняк Роберт Дево Олександр Фурс Зак Томас Сергій Загреба
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