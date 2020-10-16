Син легендарного баскетболіста Григорія Хижняка заявлений за київський «Будівельник»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Григорій і Платон Хижняки Світлина із соцмереж

Платон Хижняк здобував баскетбольні університети у Литві

20-річний Платон Хижняк потрапив у заявку на сезон-2020/2021 відродженого місяць тому баскетбольного клубу «Будівельник» з Києва.

Платон Хижняк – син легенди київського клубу і українського баскетболу загалом, одного з найкращих центрових Європи початку 2000-х років Григорія Хижняка. Григорій виступав за «Будівельник» у 1995-1998-му і 2009-2010 роках, а з сезону-2011/2012 і до розпаду клубу навесні 2018-го працював у київському клубі директором з маркетингу. З «Будівельником» Хижняк-старший як гравець став дворазовим чемпіоном України – у 1996-му і 1997 роках.

Григорій Хижняк раптово помер 5 жовтня 2018 року на 45-му році життя.

Платон Хижняк зі шкільних років здобував баскетбольні університети у клубі, в якому колись став повноцінною зіркою його батько – литовському «Жальґірісі» з Каунаса. Платон виступав за молодіжні команди легендарного клубу, а його батько разом із каунасцями був чемпіоном Литви-2000/2001. 14 грудня 2000 року Григорій зробив 8 блок-шотів у матчі Євроліги, в Мадриді проти «Естудіантеса». А 3,2 блок-шоти в середньому за гру в Євролізі сезону-2001/2002 – непобитий досі рекорд турніру.

Батько й син

Зауважимо, що «Будівельник» перед стартом сезону очолив легендарний розігруючий каунаського «Жальґіріса» 80-х років минулого сторіччя, олімпійський чемпіон Сеула-1988, чемпіон світу і Європи Вальдемарас Хомічюс. Асистувати литовцеві буде один із найкращих українських баскетболістів 90-х років Леонід Яйло.

Ось повний ростер «Будівельника» на сезон-2020/2021.

Захисники: Реджі Джонсон, Роберт Дево, Андрій Кожемякін.

Форварди: Брайс Джонсон, Платон Хижняк, Олександр Фурс, Зак Томас, Сегрій Горбенко, Роман Козлов.

Центровий: Михайло Анісімов, Сергій Загреба.

«Будівельник»-2020/2021

«Будівельник» проведе стартовий матч сезону-2020/2021 сьогодні, 16 жовтня. О 19:30 у столичному спорткомплексі «Венето» підопічні Вальдемараса Хомічюса прийматимуть «Дніпро».