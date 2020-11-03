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    Український баскетбольний клуб захворів коронавірусом у повному складі

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    Баскетболістів&nbsp;&laquo;Будівельника&raquo; підкосив коронавірус - Український баскетбольний клуб захворів коронавірусом у повному складі
    Баскетболістів «Будівельника» підкосив коронавірус
    Світлина - Іван Вербицький

    «Будівельник» змушений піти на карантин

    Київський баскетбольний клуб «Будівельник» змушений призупинити участь у чемпіонаті через тотальне враження колективу коронавірусною інфекцією.

    «На жаль, усі гравці «Будівельника» мають позитивний результат тестування на Covid-19. Тож на декілька наступних тижнів ми йдемо на карантин і будемо наздоганяти календар вже після свого повернення на паркет. Більшість гравців та тренерів команди почуваються добре, а решта, ми впевнені, теж подолає хворобу як і належить спортсменам – перемогою. Залишайтеся на зв'язку і бережіть себе», - ідеться в офіційній заяві клубу в соцмережах.

    budka_karantyn
    Вони ідуть на карантин, але обіцяють повернутися

    Нагадаємо, що 31 жовтня кияни здобули другу перемогу в шести матчах регулярного чемпіонату Суперліги над «Черкаськими Мавпами» в усіченому складі, з п’ятьма основними гравцями і двома 18-річними юніорами у резерві. Вже тоді більшість гравців із тренером Вальдемарасом Хомічюсом на чолі перебували в лазареті.

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    баскетбол карантин БК Будівельник коронавірус Суперліга Вальдемарас Хомічюс
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