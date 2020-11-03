Український баскетбольний клуб захворів коронавірусом у повному складі

«Будівельник» змушений піти на карантин

Київський баскетбольний клуб «Будівельник» змушений призупинити участь у чемпіонаті через тотальне враження колективу коронавірусною інфекцією.

«На жаль, усі гравці «Будівельника» мають позитивний результат тестування на Covid-19. Тож на декілька наступних тижнів ми йдемо на карантин і будемо наздоганяти календар вже після свого повернення на паркет. Більшість гравців та тренерів команди почуваються добре, а решта, ми впевнені, теж подолає хворобу як і належить спортсменам – перемогою. Залишайтеся на зв'язку і бережіть себе», - ідеться в офіційній заяві клубу в соцмережах.

Вони ідуть на карантин, але обіцяють повернутися

Нагадаємо, що 31 жовтня кияни здобули другу перемогу в шести матчах регулярного чемпіонату Суперліги над «Черкаськими Мавпами» в усіченому складі, з п’ятьма основними гравцями і двома 18-річними юніорами у резерві. Вже тоді більшість гравців із тренером Вальдемарасом Хомічюсом на чолі перебували в лазареті.