Київський «Будівельник» очолить іноземний тренер, олімпійський чемпіон Сеула-1988



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Вальдемарас Хомічюс чотири роки очолював «Дніпро» Світлина - БК «Дніпро»

То буде другий прихід Вальдемараса Хомічюса в український баскетбол

Литовський фахівець Вальдемарас Хомічюс стане головним тренером відродженого місяць тому київського «Будівельника».

61-річний Хомічюс вже погодив базові умови річного контракту з київським клубом. Угода може бути оформлена офіційно в найближчі 24-48 годин.

Цікаво, що раніше «Будівельник» представив у статусі в головного тренера клубну легенду Леоніда Яйла, проте, за інформацією «Планети Баскетбол», між спеціалістом і керівництвом виникло ряд протиріч, після яких керівництво «будівельників» вирішило повернутися до ідеї запрошення іноземного фахівця на цю посаду, про що активно говорили в кулуарах на початку процесу відродження клубу.

Таким фахівцем виявився Хомічюс, котрий вже має досвід роботи в Україні. З 2012-го по 2015-й литовець керував «Дніпром», який привів до історичного срібла Суперліги-2014/2015. Після цього Вальдемарас повернувся в Литву.

У Дніпрі Хомічюс брав участь в акціях на підтримку українських воїнів

У минулому сезоні Хомічюс тренував литовський «Дзукії», за який, до слова, виступав майбутній новачок киян, американський захисник Ґейб Дево.

16 жовтня Будівельник повинен стартувати в новому сезоні матчем проти колишньої команди Хомічюса, «Дніпра». Раніше кияни оголосили про підписання двох українських гравців (Кожем'якін, Козлов) і чотирьох легіонерів (Дево, Зак Томас, Брайс Джонсон, Реджі Джонсон).

Вальдемарас Хомічюс народився 4 травня 1959 року в Каунасі. Перед тим, як прийти у баскетбол, хлопець спробував плавання, гімнастику, легку атлетику і навіть бокс, причому всюди проявляв зовсім непогані задатки, а тренер з боксу, навіть коли Хомічюс вже здобув перші баскетбольні нагороди, все ще дорікав юнака за те, що він пішов з рингу. За всіма цими дисциплінами Вальдемарас виконав високі розрядні нормативи, наприклад, у висоту стрибав на 1,75 см, далеко метав спис.

Хомічюс грав на позиції розігруючого, виступав за каунаський «Жальґіріс» (1978-1989), іспанський «Вальядолід» (1989-1990), італійську «Болонью» (1990-1991), іспанську «Сараґосу» (1991-1992), бельгійські «Шарлеруа» (1992-1993) і «Касторе Браньє» (1993-1994), команду іспанської Сеґунди «Марбелью» (1994-1995). Приблизно в цей час в Іспанії, неподалік від Малаґи, створив «Баскетбольну школу Вальдемараса Хомічюса». Завершував виступи в Литві, за «Олімпас» із Плунґе (1996-1997) і «Крайтяне» (1998-1999). Там і там був граючим тренером.

З м'ячем Вальдемарас Хомічюс

За збірну СССР виступав у період 1979-1989 року. Після виходу Литви зі складу імперії почав виступати за рідну країну, у 1992-1995 був капітаном литовської національної збірної, здобував з нею бронзу Олімпіади-1992 в Барселоні. У медальному поєдинку литовці тоді перемогли збірну СНГ.

Досягнення Хомічюса-гравця

Олімпійський чемпіон-1988. Бронзовий призер Ігор-1992

Чемпіон світу-1982. Срібний призер ЧС-1986

Чемпіон Європи (1979, 1985). Срібний призер ЧЄ (1987, 1995). Бронзовий призер ЧЄ (1983, 1989)

Чемпіон СССР (1985, 1986, 1987). Срібний призер чемпіонату СССР (1980, 1983, 1984, 1988, 1989)

Міжконтинентальний кубок-1986

Срібний призер чемпіонату Бельгії (1992, 1994)

Срібний призер чемпіонату Литви (1997)

Чемпіон Європи серед юніорів (1978)

Вальдемарас Хомічюс - легенда литовського і європейського баскетболу

Слідом за першим тренерським досвідом у поєднанні з кар’єрою гравця більшу частину тренерської кар’єри провів у РФ: в «Урал-Ґрейті» працював двічі, спершу у 1999-2005 як асистент, а потім у 2005-му нетривалий час як наставник; у 2003-му нетривалий час очолював московське «Динамо»; у 2005-2010-му працював у казанському УНІКСі; у 2010-2012-му – в підмосковному «Тріумфі».

Після чотирьох років на чолі «Дніпра» був асистентом тренера в італійській «Пармі» (2016-2017), а з 2018-го і донедавна очолював «Джукію».

Хомічюс був одружений двічі. З першою дружиною, лікаркою-педіатром Діаною прожив близько 30-ти років, виховав трьох доньок і розійшовся в 2012-му. В 2012-му ж одружився вдруге. Дружину звати Аґне.

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