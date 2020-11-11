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    Найдосвідченіший український баскетбольний тренер захворів коронавірусом

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    Валентин Берестнєв змушений самоізолюватися - Найдосвідченіший український баскетбольний тренер захворів коронавірусом
    Валентин Берестнєв змушений самоізолюватися
    Світлина - Іван Вербицький

    Валентин Берестнєв – спеціаліст із 32-річним стажем

    Головний тренер клубу української баскетбольної Суперліги «Миколаїв», 58-річний Валентин Берестнєв захворів на Covid-19.

    Як повідомляє офіційний сайт миколаївського клубу, позитивний тест на коронавірус Валентин Борисович отримав напередодні чергового туру Суперліги.

    Тренер знаходиться на самоізоляції, почувається задовільно.

    Завтра, 12 листопада, «Миколаїв» повинен зіграти матч у Черкасах, проти місцевих «Мавп». У ньому діями «корабелів» вочевидь керуватиме асистент Берестнєва Денис Роздобудько.

    Зауважимо, що Берестнєв – найдосвідченіший з усіх тренерів української баскетбольної суперліги. Тренерську діяльність він розпочав ще в 1988-му, а клуб «Миколаїв» вперше очолив у 1995-му і з певними перервами був біля його керма постійно.

    Раніше Covid-19 діагностували так само у головного тренера «Черкаських Мавп» Максима Міхельсона, наставника «Запоріжжя» Валерія Плеханова і головного тренера «Будівельника» Вальдемарас Хомічюса.

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    баскетбол БК Будівельник БК Черкаські Мавпи МБК «Миколаїв» коронавірус Суперліга Максим Міхельсон Валерій Плеханов Вальдемарас Хомічюс Валентин Берестнєв Денис Роздобудько
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