Найдосвідченіший український баскетбольний тренер захворів коронавірусом

Валентин Берестнєв – спеціаліст із 32-річним стажем

Головний тренер клубу української баскетбольної Суперліги «Миколаїв», 58-річний Валентин Берестнєв захворів на Covid-19.

Як повідомляє офіційний сайт миколаївського клубу, позитивний тест на коронавірус Валентин Борисович отримав напередодні чергового туру Суперліги.

Тренер знаходиться на самоізоляції, почувається задовільно.

Завтра, 12 листопада, «Миколаїв» повинен зіграти матч у Черкасах, проти місцевих «Мавп». У ньому діями «корабелів» вочевидь керуватиме асистент Берестнєва Денис Роздобудько.

Зауважимо, що Берестнєв – найдосвідченіший з усіх тренерів української баскетбольної суперліги. Тренерську діяльність він розпочав ще в 1988-му, а клуб «Миколаїв» вперше очолив у 1995-му і з певними перервами був біля його керма постійно.

Раніше Covid-19 діагностували так само у головного тренера «Черкаських Мавп» Максима Міхельсона, наставника «Запоріжжя» Валерія Плеханова і головного тренера «Будівельника» Вальдемарас Хомічюса.