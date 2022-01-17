Дружина Усика весело привітала чоловіка з днем народження

Український боксер святкує 35-річчя

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик святкує день народження. 17 січня йому виповнилося 35 років. Дружина боксера Катерина оригінально привітала чоловіка. В якості фото вона обрала світлину, де спортсмен катається на верблюді.

Усик з родиною відпочиває в Буковелі. Там боксер активно проводить час і викладає відео на своїй сторінці в соцмережах. Нещодавно Олександр влаштував бій зі стихією.

Також він розповів, як ставиться до жіночого боксу.