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    Дружина Усика весело привітала чоловіка з днем народження

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    Олександр Усик з дружиною Катериною - Дружина Усика весело привітала чоловіка з днем народження
    Олександр Усик з дружиною Катериною
    фото з відкритих джерел

    Український боксер святкує 35-річчя

    Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик святкує день народження. 17 січня йому виповнилося 35 років. Дружина боксера Катерина оригінально привітала чоловіка. В якості фото вона обрала світлину, де спортсмен катається на верблюді.

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    Усик з родиною відпочиває в Буковелі. Там боксер активно проводить час і викладає відео на своїй сторінці в соцмережах. Нещодавно Олександр влаштував бій зі стихією.

    Також він розповів, як ставиться до жіночого боксу.

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Дружина Усика весело привітала чоловіка з днем народження