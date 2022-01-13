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    «Повинні тішити око». Усик розповів, як ставиться до жінок у боксі

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    Олександр Усик вважає, що жінкам не місце на рингу - «Повинні тішити око». Усик розповів, як ставиться до жінок у боксі
    Олександр Усик вважає, що жінкам не місце на рингу
    фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу вважає, що «м’які» жінки і жорсткий бокс – речі не сумісні

    Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик висловив свою думку про жіночий бокс. Про своє ставлення він розповів на зустрічі з молоддю.

    «Я ставлюся до жіночого боксу без ентузіазму. Тому що для мене жіноча стать – це квіти, які треба поливати, які повинні тішити око, пахнути. Бокс – це контактний вид спорту, жорсткий вид спорту. А дівчина, на мою думку, це щось м’яке, щось добре, світле. Не говоритиму, що я толерантний, нехай так і буде. Я просто скажу, що я не за жіночий бокс», – сказав Олександр Усик.

    Усик не вперше упереджено висловлюється про жіночий бокс. Раніше в інтерв’ю польському ЗМІ заявив наступне: «Я вважаю, що дівчатам не слід цього робити. Для мене жінка – це як квітка, яка повинна радувати око чоловіка, про яку слід дбати, любити й захищати, а іноді навіть балувати.

    Жінки мають робити щось більш красиве і жіночне. Наприклад, танці, співи чи мистецтво. Бокс – це жорстокий вид спорту, яким повинні займатися справжні чоловіки», – наводить слова Усика povaha.org.ua.

    Раніше Усик розповів, що його мотивує в боксі.

    Тим часом українська боксерка, яка станцювала гопак, вразила мережу цирковим трюком.

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    «Повинні тішити око». Усик розповів, як ставиться до жінок у боксі