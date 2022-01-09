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    Усик влаштував бій зі стихією і втік

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    Усик влаштував бій зі стихією і втік
    фото з відкритих джерел

    Боксер вийшов на поєдинок з хурделицею, але довго не протримався

    Чемпіон світу Олександр Усик відпочиває в Буковелі. Вдень він слідкує за дітьми, які вчаться кататися на лижах, а ввечері знімає відео для своєї сторінки в соцмережах.

    У черговому ролику боксер вийшов на бій з хурделицею, яку штучно створили сніговою гарматою. Усик зробив кілька хуків зліва і справа, але швидко втік – завірюха перемогла.

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    Допис, поширений LomUs™️ (@lomus_official)

    Раніше став відомий суперник Усика за версією IBF. Втім, сам спортсмен налаштований на бій з Тайсоном Ф’юрі, на який натякнув в дописах до новини. Проте остаточне слово про реванш не сказав ще Ентоні Джошуа. Британець має бажання повернути втрачені в бою з Усиком чемпіонські пояси і активував право на другий поєдинок з українцем, але йому пропонують гроші та відпочинок, щоб він на певний час відійшов у бік і дозволив побитися Усику з Ф’юрі.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик влаштував бій зі стихією і втік