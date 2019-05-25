Дружина знаменитого українського футболіста вболіває за Росію в свертрі з двоголовим орлом



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Юлія і Андрій Вороніни - справжні чоловік і дружина Instagram Юлії Вороніної

Одесит Андрій Воронін завжди славився специфічним ставленням до України і всього українського

Дружина знаменитого українського футболіста Андрія Вороніна, котрий впродовж гравецької кар'єри виступав за німецькі «Боруссію» з Менхенґладбаха, «Майнц», «Кьольн», «Байєр» із Леверкузена, і берлінську «Герту» і англійський «Ліверпуль», провів 74 матчі і забив вісім голів у складі національної збірної України, виклала у власний Instagram цікаве фото.

Зроблене воно перед «Zimny Stadion Ondreja Nepelu» в словацькій столиці Братиславі, де у ці хвилини в півфінальному матчі 83-го чемпіонату світу з хокею грають збірні РФ і Фінляндії.

«Чемпионат мира по хоккею!!!! #alexovechkin #ilyakovalchuk», - красномовно підписала світлину, на якій вона у хокейному светрі з двоголовим орлом на грудях, Юлія Вороніна. Гештеґи - то прізвища російських хокеїстів Алєксандра Овечкіна та Ільї Ковальчука.

Instagram дружинам футболістів для того, щоб дарувати світові регулярні «зашквари»

«Яка милота. Війни то вони точно не бачать, і СБУ вони не цікавлять?», - оперативно заскрінила і прокоментувала побачене відома волонтерка Олена Кліміна.

Втім, якби пані Олена трохи знала футболіста Вороніна, вона б так не дивувалася. Ще в першому десятилітті 2000-х Андрій, приїжджаючи виступати за національну збірну, обурювався, коли журналісти зверталися до нього українською. Про це зокрема розповідав і тодішній прес-аташе збірної, а в майбутньому народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко.

Торік Воронін не посоромився не лише поїхати на мундіаль на територію країни-агресора, а й не посоромився дати інтерв'ю, в якому сказав, що підтримує збірну Росії і персонально свого друга Самедова.

Зауважимо, що в середині матчу рахунок у матчі збірних РФ і Фінляндії 0:0.