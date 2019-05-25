До півфіналу чемпіонату світу з хокею: аналітика видатного українського воротаря

Костянтин Сімчук ще з того покоління українських хокеїстів. яке грало на рівні елітних збірних світу Олександр Задирака

Костянтин Сімчук дав вичерпні розклади напередодні сьогоднішніх поєдинків

Сьогодні, 25 травня, у словацькій столиці Братиславі визначаться фіналісти чемпіонату світу-2019 з хокею. О 16:15 перший півфінальний матч розпочнуть Фінляндія і Росія, а о 20:15 на лід вийдуть Канада проти Чехії. Напередодні цих матчів своїми очікуваннями з «Главкомом» поділився видатний український воротар Костянтин Сімчук, котрий виступав у складі нашої національної команди на шести чемпіонатах світу в елітному дивізіоні, а також на єдиній в історії українського хокею Олімпіаді-2002.

Правда, перед тим, як перейти до півфіналів, Сімчук зупинився на кожному з чвертьфінальних поєдинків.

«Можна назвати несподіванкою перемогу фінів над шведами, - каже Костянтин. - То якщо співставляти склади суперників. З іншого боку, нічого неймовірного не сталося, адже дербі Фінляндія — Швеція було одним із найцікавіших і найнепередбачуваніших на чемпіонатах світу. Дві скандинавські команди, які начебто й близькі одне одному, але на льоду вони налаштовані проти суперника надзвичайно вороже. Думаю, для фінів ця перемога в такому складі стала історичною.

Перемога Росії над збірною США закономірна. Звісно, очікувалося, що американці дадуть бій. Вони його й дали. Однак росіяни цьогоріч мають надто зірковий склад. Котрий до того ж набрав потужної ходи уже під час чемпіонату.

Особливо варто виділити протистояння Швейцарії та Канади. Швейцарці — молодці, завжди ними захоплююся, їх працелюбністю, злагодженістю, менталітетом. Команда Патріка Фішера продемострувала класну гру. Хоча поразка, звісно, дуже прикра. Кому сподобається втрачати перемогу за чотири десятих секунди до фінальної сирени? Втім, те, що сталося, випадковістю вважати не можна. То не вина швейцарців, а радше заслуга канадців. Хлопці Алена Віньо дотисли суперника. Це характерна риса канадського хокею, незалежно від того, в якому складі вони грають. На відсутність зірок у складі Канади взагалі не варто звертати уваги. Ця команда в останні роки постійно привозить на чемпіонати світу здебільшого молодих хлопців, проспектів НХЛ. І завжди боряться за чемпіонство. Ці хлопці бажають проявити себе на чемпіонаті світу, щоб зробити кар’єру в НХЛ.

Перемога чехів над німцями не здивувала. Німецька збірна, з моєї точки зору, виступила на цьому чемпіонаті світу слабкувато. Такої злагодженості, як на Олімпіаді в Пхьончхані 2018 року, коли команда під керівництвом Марко Штурма вийшла в історичний фінал, зараз не помітно. Гра німецької збірної за стилем схожа на швейцарську. Однак цьогоріч чогось збірній Німеччини бракує. Чехи навпаки сильно додали».

2016-й. Фінський нападник Себастьян Аго святкує перемогу своєї команди під час попереднього півфіналу з росіянами, на чемпіонаті світу в Москві

РФ — Фінляндія

Початок — 16:15

Котирування букмекерів: перемога РФ — 1,44; нічия — 5,7; перемога Фінляндії — 5,5

П’ять останніх поєдинків на чемпіонатах світу, Кубку світу чи Олімпіадах:

ЧС-2014 (фінал) — 5:2; ЧС-2015 (група) — 2:3 Б; ЧС-2016 (1/2) — 1:3; КС-2016 (група) — 3:0; ЧС-2017 (матч за третє місце) — 5:3

Прогноз Костянтина Сімчука: Росія — фаворит. Але залишив би шанс для фінів. У них дуже гарна команда, дуже мені подобається. Суомі зараз на ходу. Вони повірили у свої сили. Молоді, талановиті хлопці, від яких завжди можна очікувати яскравої гри. Звичайно, мене теж на старті чемпіонату вразила гра 18-річного Каапо Какко. Але треба розуміти, що в такому віці складно грати стабільно. Особливо — на такому рівні. Особливо, коли в перших матчах видаєш настільки феєричний результат, коли Каапо закидав і красиві, і потрібні шайби. Думаю, гра Какко завела фінську збірну на цьому чемпіонаті. Від нього пішла іскорка, а потім спалахнула команда загалом. Гадаю, в перемозі над шведами заслуга Какко величезна. Хоч саме в цій грі він виглядав не так яскраво, як раніше. При цьому не можу сказати, що на цьому чемпіонаті Каапо вже випав і ми ефектної гри в його виконанні вже не побачимо. Не думаю, що він здувся фізично чи психологічно. Просто молодим гравцям притаманні перепади. Буде цікаво подивитися, як він виглядатиме проти російських зірок.

У росіян, звичайно, виділяється тріо Гусєв — Анісімов — Кучеров. Дуже талановиті хлопці. Мені особливо імпонує гра Гусєва. Невеличкий, дуже технічний форвард. Та й взагалі талантів у російській збірній цьогоріч дуже багато. Охарактеризував би цю команду так: сплав молодості, досвіду і таланту. При цьому вважаю, що згуртував російську збірну провал на Євротурі, де команда Ільї Воробйова посіла останнє місце. Ця невдача мобілізувала команду, хоча хокеїстам непросто було зібратися після важкого сезону Континентальної хокейної ліги. Нелегко було і представникам НХЛ. Але труднощі сприяли психологічному сплеску. На даному етапі росіяни виглядають надзвичайно потужно. При цьому команда демонструє красивий хокей.

Канадець Роб Клінкгаммер припечатав до борту чеха Якуба Накладала під час матчу за бронзу на Олімпіаді в Пхьончхані

Канада — Чехія

Початок — 20:15

Котирування букмекерів: перемога Канада — 2,0; нічия — 4,5; перемога Чехії — 3,1

П’ять останніх поєдинків на чемпіонатах світу, Кубку світу чи Олімпіадах:

ЧС-2015 (1/2) — 2:0; КС-2016 (група) — 6:0; ЧС-2017 (група) — 4:1; ОІ-2018 (група) — 2:3 Б; ОІ-2018 (матч за третє місце) — 6:4

Прогноз Костянтина Сімчука: Однозначний фаворит — Канада. Чехи дадуть бій. Вони дуже добре виглядають на цьому чемпіонаті світу. Добре знаю Мілоша Жигу, грав під його керівництвом у московському «Спартаку». Найперше - то тренер-мотиватор. В останні роки у чехів спостерігався певний спад. З поверненням на посаду Жиги команда знову повірила в себе.

Стосовно Канади, то вона здатна виграти і у чехів, і в росіян. Бо будь-яка канадська збірна — найперше плей-офівська команда. В поєдинках плей-оф канадці демонструють зовсім інший хокей у порівнянні з тим, який демонструють у груповому турнірі. Це навіть не характер. Канадці — хокеїсти в крові. Матчі на виліт вони проводять по-особливому, знають, що треба робити. Згадайте чвертьфінал Росія — Канада на Олімпіаді-2010. Тоді росіяни теж виступали дуже сильним складом і вважалися фаворитами. Але Канада перемогла 7:3, продемонструвавши начебто непритаманний собі продуктивний, продуманий до дрібниць хокей. Канадці грали саме на результат, у їхніх діях не було взагалі нічого зайвого, жодної імпровізації. За такою тактикою грають усі канадські збірні.

Іван Вербицький, «Главком»



