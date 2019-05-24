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    Фінляндія відігралася на заключних секундах, перемогла і зняла зі шведів чемпіонську корону

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    Яні Гаканпаа створив чимало проблем зірковому воротареві шведів Генрікові Лундквісту - Фінляндія відігралася на заключних секундах, перемогла і зняла зі шведів чемпіонську корону
    Яні Гаканпаа створив чимало проблем зірковому воротареві шведів Генрікові Лундквісту
    IIHF

    Суомі стали творцями найбільшої несподіванки чвертьфінальної стадії

    Збірна Фінляндії стала останнім півфіналістом 83-го чемпіонату світу з хокею.

    Суомі швидко відкрили рахунок, потім відігралися з 1:3, але на заключну перерву в матчі пішли, знову поступаючись. То оборонець Ерік Ґустафссон закинув так, як усі три своїх шайби закинули фіни. Єдина відмінність полягає у тому, що фінські захисники вражали ворота дальніми ударами з допомогою перешкод, які створювали голкіперові шведів Генрікові Лундквісту свої й чужі, а Ґустафссон всадив так сильно, що розбив камеру, встановлену в центрі воріт.

    Помилка переможців двох останніх світових першостей полягала в тому, що весь заключний період вони грали на утримання рахунку. І майже встояли. Проте «майже» не рахується. Після того, як Юкка Ялонен замінив воротаря на шостого польового гравця, капітан фінів Мікко Анттіла, вдало зігравши на п’ятаку, закинув свою першу на турнірі шайбу у найпотрібніший момент.

    А на початку овертайму спрацювала ударна зв’язка фінів Гаррі Песонен — Сакарі Маннінен. Перший вміло відволік на себе двох суперників, а другий кинув справа у дальній верхній кут з геніальною точністю, під самісіньку хрестовину — 5:4. Шведи складають з себе чемпіонські повноваження!

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    Фінляндія — Швеція — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 0:0)

    Шайби: 1:0Ніко Міккола (Гаррі Песонен, Сакарі Маннінен), 01:00. 1:1 — Клінґберґ (Вільям Нюландер, Веннберґ, - більш.), 02:38. 1:2 — Гьорнквіст (Екман-Ларссон, Адам Ларссон), 16:57. 1:3 — Еліас Петтерссон (Ландескоґ, Екман-Ларссон), 20:25. 2:3 — Петтері Лінбом (Сакарі Маннінен, Гаррі Песонен), 25:04. 3:3 — Гаканпаа (Сакарі Маннінен), 29:08. 3:4 — Ерік Ґустафссон, 39:35. 4:4 — Марко Анттіла (Оямякі. Мікко Лехтонен), 58:31. 5:4 — Сакарі Маннінен, 61:37

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    Фінляндія: Ланкінен; ОгтамааМікко Лехтонен, ОямякіТюрвайненТоні Раяла; ЙокігарюПеттері Лінбом, КаккоСакарі МанніненГаррі Песонен; Каскі Ніко Міккола, КууселаСалліненВелі-Матті Савінайнен; ГаканпааМіїка Койвісто, Марко АнттілаАнніккоКівіранта. Тренер — Юкка Ялонен

    Швеція: Генрік Лундквіст; Екман-ЛарссонАдам Ларссон, Вільям НюландерВеннберґГьорнквіст; Маттіас ЕкгольмКлінґберґ, ЛандескоґЕліас ЛідгольмЕліас Петтерссон; Ерік ҐустафссонЕліас Петтерссон, Луї ЕрікссонАнтон ЛандерАндре Кемпе; Роберт Гаґґ Оскар Лінблом, Денніс РасмуссенМаркус КрюґерБратт. Тренер — Рікард Ґрьонборґ

    Судді: Роман Гофман (РФ), Бретт Айверсон (Канада)Білл Генкок (США), Шишло (РФ)

    Кидки: 32 (7 + 13 + 11 + 1) - 18 (7 + 7 + 3 + 1)
    Штраф: 4 (4 + 0 + 0 + 0) — 0 (0 + 0 + 0 + 0)

    23 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 6 304 глядачі

    Фінляндія - Швеція. Шайба Сакарі Маннінена, після якої шведи перестали вважатися чемпіонами світу

    У півфіналі збірна Фінляндії 25 травня зіграє зі збірною Росії.

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